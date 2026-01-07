Kanada, največji poraženec ameriškega 'prevzema' Venezuele?

Venezuela ima po podatkih Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC) največje dokazane rezerve surove nafte na svetu, ki znašajo približno 303 milijarde sodčkov – približno 19 odstotkov svetovnih rezerv. Naslednji dve državi, ki sta največji državi z nafto, sta Savdska Arabija (267 milijard sodčkov) in Iran (209 milijard sodčkov). Kljub največjim svetovnim rezervam in omejeni proizvodnji je venezuelsko gospodarstvo še vedno močno odvisno od nafte, ki predstavlja 80 odstotkov njenega izvoza in 17 odstotkov bruto domačega proizvoda. Če bi nafta spet začela teči, kot je tekla pred prihodom predsednika Huga Chaveza in njegovega naslednika Nicolása Madura, bi to lahko imelo globoke posledice za Kanado. To pa zato, ker sta venezuelska in kanadska nafta tesno povezani že četrt stoletja, vse odkar je Chavez prišel na oblast v Caracasu.

"Bitumen v Orinoškem pasu je identičen bitumenu v Alberti. Identičen," je za CBC dejal kemijski inženir Lino Carrillo, ki je 22 let delal v venezuelski državni naftni družbi PDVSA. Vendar pa ima Venezuela zaradi podnebja in geografije v primerjavi s Kanado nekatere prednosti. Zaradi višjih temperatur tal je njena težka nafta bolj tekoča, kar omogoča njeno pridobivanje namesto rudarjenja. Tako nahajališča težke nafte (skoncentrirana v bližini delte Orinoka) kot konvencionalna nafta (ki se nahaja večinoma okoli porečja Maracaibo) so veliko bližje plimovanju kot kanadski naftni peski. Veliko težav venezuelske naftne industrije si je Caracas nakopal sam. Carrillo je bil višji vodja v skupnem projektu PDVSA s Total Oil, ko je Chavezova socialistična vlada leta 2003 po stavki iz PDVSA odpustila 23.000 zaposlenih, od česar si državno naftno podjetje ni nikoli opomoglo. "Suncor Energy je vedel za odpustitev vseh nas," je dejal Carrillo. "Zato so iskali ljudi, ki poznajo venezuelsko naftno industrijo, saj je bila takrat Alberta v velikem razcvetu." Carrillo je bil eden prvih 25 venezuelskih inženirjev, ki so se leta 2004 preselili v Kanado, kjer so mnogi vodili projekte in operacije. "Do konca leta 2008 je tam delalo približno 400 venezuelskih družin." Venezuelska surova nafta se je dolgo delno rafinirala v ZDA, kjer so številne rafinerije na obali Mehiškega zaliva in Srednjega zahoda preuredili za predelavo surove nafte Orinoco, ki vsebuje veliko bitumna in žvepla. Ko se je proizvodnja v Venezueli začela krčiti, je vrzel začela zapolnjevati kanadska nafta, poroča CBC.

Kanadska naftna industrija FOTO: AP

"V preteklosti je bila Venezuela poleg mehiške nafte Maya, še ene težke vrste surove nafte, eden največjih dobaviteljev nafte ameriškim rafinerijam na obali Mehiškega zaliva," je za medij dejal Rory Johnston, analitik naftnega trga, ki poučuje na Univerzi v Torontu in je ustanovitelj podjetja za tržne raziskave Commodity Context. Johnston je povedal, da je Kanada v prvem desetletju stoletja, ko se je proizvodnja povečevala, najprej zasičila bližnje rafinerije na Srednjem zahodu, nato se je preusmerila v rafinerije v Mehiškem zalivu in na koncu proizvedla toliko nafte, da je bil del tiste, ki jo je poslala v Mehiški zaliv, ponovno izvožen iz ZDA. Venezuelska nafta je povsem izginila s prizorišča, cevovodi, ki so nekoč tekli proti severu iz Mehiškega zaliva, pa so bili obrnjeni, da bi kanadsko nafto pripeljali proti jugu.

Razgradnja industrije v Venezueli

Medtem so v Venezueli odpustitve in beg možganov usposobljenih inženirjev, skupaj z neučinkovitostjo vlad Chaveza in Madura, imele predvidljive učinke na industrijo, pravi Carrillo. "Infrastruktura je popolnoma uničena. Verjamem, da so od leta 2011 do 2012 prenehali izvajati večja vzdrževalna dela." Nizke plače so odgnale tiste strokovnjake, ki so še ostali in bi lahko drugje prejeli višje plačilo. "Zato smo šli v Savdsko Arabijo, Mehiko, Brazilijo, Kolumbijo, Kanado, ZDA," je dejal Carrillo. Povedal je, da je okvara venezuelskih naftovodov povzročila, da se nafta na dolge razdalje prevaža s tovornjaki, ki so sami pogosto v slabem stanju. Tudi pristanišča so v obžalovanja vrednem stanju. Po dostopnih podatkih se je proizvodnja zmanjšala s 3,4 milijona sodčkov na dan na le približno milijon, večina te pa se zaradi ameriških sankcij proda na črnem trgu na Kitajskem po izjemno nizkih cenah. Približno 15 odstotkov gre v ZDA v skladu z licenčnim sporazumom z naftnim velikanom Chevron.

Vrnitev venezuelske nafte

Novica o ameriškem napadu na Venezuelo je v ponedeljek povzročila padec cen delnic največjih kanadskih naftnih in plinskih podjetij, vključno s Suncor Energy Inc., Cenovus Energy Inc., Enbridge Inc., Imperial Oil Ltd. in Canadian Natural Resources Ltd., preden so si v torek opomogle, poroča Financial Post. Derek Holt, podpredsednik in vodja ekonomije kapitalskih trgov pri Bank of Nova Scotia, je v sporočilu zapisal, da sta ameriška in kanadska nafta "nadomestili zaostanek", potem ko se je venezuelski izvoz po letu 2000 začel zmanjševati. Ker je kanadska težka nafta "neposreden konkurent", je Holt dejal, da bi lahko nastale težave, če bi Venezuela sčasoma lahko obnovila proizvodnjo. Velike podobnosti med venezuelsko in kanadsko nafto, pa tudi enostavna logistika, s katero bi tankerji lahko prevažali nafto med venezuelskimi pristanišči in rafinerijami na ameriški obali Mehiškega zaliva, kažejo, da bi v primeru ponovne proizvodnje venezuelske nafte in odprave sankcij težka nafta iz Orinoka verjetno lahko zbila ceno kanadske nafte v rafinerijah v Teksasu in Louisiani.

Venezuelski tankerji FOTO: AP