Tujina

Kanada, največji poraženec ameriškega 'prevzema' Venezuele?

Caracas/Ottawa, 07. 01. 2026 10.46 pred 1 uro 6 min branja 11

Avtor:
Mirko Vorkapić
Kanadska naftna industrija

Po drzni aretaciji in izročitvi venezuelskega predsednika Nicolása Madura je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da želi, da ameriška naftna podjetja "vstopijo" in "porabijo milijarde dolarjev" za sanacijo dotrajane energetske infrastrukture te južnoameriške države. Omenil je tudi, da bo južnoameriška država ZDA dala od 30 do 50 milijonov sodov nafte. Toda ponovni dvig venezuelske naftne industrije bi lahko povzročil težave Kanadi ...

Venezuela ima po podatkih Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC) največje dokazane rezerve surove nafte na svetu, ki znašajo približno 303 milijarde sodčkov – približno 19 odstotkov svetovnih rezerv. Naslednji dve državi, ki sta največji državi z nafto, sta Savdska Arabija (267 milijard sodčkov) in Iran (209 milijard sodčkov).

Kljub največjim svetovnim rezervam in omejeni proizvodnji je venezuelsko gospodarstvo še vedno močno odvisno od nafte, ki predstavlja 80 odstotkov njenega izvoza in 17 odstotkov bruto domačega proizvoda.

Če bi nafta spet začela teči, kot je tekla pred prihodom predsednika Huga Chaveza in njegovega naslednika Nicolása Madura, bi to lahko imelo globoke posledice za Kanado. To pa zato, ker sta venezuelska in kanadska nafta tesno povezani že četrt stoletja, vse odkar je Chavez prišel na oblast v Caracasu.

Preberi še Trump: Venezuela bo ZDA dala od 30 do 50 milijonov sodov nafte

"Bitumen v Orinoškem pasu je identičen bitumenu v Alberti. Identičen," je za CBC dejal kemijski inženir Lino Carrillo, ki je 22 let delal v venezuelski državni naftni družbi PDVSA.

Vendar pa ima Venezuela zaradi podnebja in geografije v primerjavi s Kanado nekatere prednosti. Zaradi višjih temperatur tal je njena težka nafta bolj tekoča, kar omogoča njeno pridobivanje namesto rudarjenja. Tako nahajališča težke nafte (skoncentrirana v bližini delte Orinoka) kot konvencionalna nafta (ki se nahaja večinoma okoli porečja Maracaibo) so veliko bližje plimovanju kot kanadski naftni peski. Veliko težav venezuelske naftne industrije si je Caracas nakopal sam.

Carrillo je bil višji vodja v skupnem projektu PDVSA s Total Oil, ko je Chavezova socialistična vlada leta 2003 po stavki iz PDVSA odpustila 23.000 zaposlenih, od česar si državno naftno podjetje ni nikoli opomoglo.

"Suncor Energy je vedel za odpustitev vseh nas," je dejal Carrillo. "Zato so iskali ljudi, ki poznajo venezuelsko naftno industrijo, saj je bila takrat Alberta v velikem razcvetu." Carrillo je bil eden prvih 25 venezuelskih inženirjev, ki so se leta 2004 preselili v Kanado, kjer so mnogi vodili projekte in operacije. "Do konca leta 2008 je tam delalo približno 400 venezuelskih družin."

Venezuelska surova nafta se je dolgo delno rafinirala v ZDA, kjer so številne rafinerije na obali Mehiškega zaliva in Srednjega zahoda preuredili za predelavo surove nafte Orinoco, ki vsebuje veliko bitumna in žvepla. Ko se je proizvodnja v Venezueli začela krčiti, je vrzel začela zapolnjevati kanadska nafta, poroča CBC.

Kanadska naftna industrija
Kanadska naftna industrija
FOTO: AP

"V preteklosti je bila Venezuela poleg mehiške nafte Maya, še ene težke vrste surove nafte, eden največjih dobaviteljev nafte ameriškim rafinerijam na obali Mehiškega zaliva," je za medij dejal Rory Johnston, analitik naftnega trga, ki poučuje na Univerzi v Torontu in je ustanovitelj podjetja za tržne raziskave Commodity Context.

Johnston je povedal, da je Kanada v prvem desetletju stoletja, ko se je proizvodnja povečevala, najprej zasičila bližnje rafinerije na Srednjem zahodu, nato se je preusmerila v rafinerije v Mehiškem zalivu in na koncu proizvedla toliko nafte, da je bil del tiste, ki jo je poslala v Mehiški zaliv, ponovno izvožen iz ZDA.

Venezuelska nafta je povsem izginila s prizorišča, cevovodi, ki so nekoč tekli proti severu iz Mehiškega zaliva, pa so bili obrnjeni, da bi kanadsko nafto pripeljali proti jugu.

Razgradnja industrije v Venezueli

Medtem so v Venezueli odpustitve in beg možganov usposobljenih inženirjev, skupaj z neučinkovitostjo vlad Chaveza in Madura, imele predvidljive učinke na industrijo, pravi Carrillo. "Infrastruktura je popolnoma uničena. Verjamem, da so od leta 2011 do 2012 prenehali izvajati večja vzdrževalna dela." Nizke plače so odgnale tiste strokovnjake, ki so še ostali in bi lahko drugje prejeli višje plačilo.

"Zato smo šli v Savdsko Arabijo, Mehiko, Brazilijo, Kolumbijo, Kanado, ZDA," je dejal Carrillo. Povedal je, da je okvara venezuelskih naftovodov povzročila, da se nafta na dolge razdalje prevaža s tovornjaki, ki so sami pogosto v slabem stanju. Tudi pristanišča so v obžalovanja vrednem stanju.

Po dostopnih podatkih se je proizvodnja zmanjšala s 3,4 milijona sodčkov na dan na le približno milijon, večina te pa se zaradi ameriških sankcij proda na črnem trgu na Kitajskem po izjemno nizkih cenah. Približno 15 odstotkov gre v ZDA v skladu z licenčnim sporazumom z naftnim velikanom Chevron.

Vrnitev venezuelske nafte

Novica o ameriškem napadu na Venezuelo je v ponedeljek povzročila padec cen delnic največjih kanadskih naftnih in plinskih podjetij, vključno s Suncor Energy Inc., Cenovus Energy Inc., Enbridge Inc., Imperial Oil Ltd. in Canadian Natural Resources Ltd., preden so si v torek opomogle, poroča Financial Post.

Derek Holt, podpredsednik in vodja ekonomije kapitalskih trgov pri Bank of Nova Scotia, je v sporočilu zapisal, da sta ameriška in kanadska nafta "nadomestili zaostanek", potem ko se je venezuelski izvoz po letu 2000 začel zmanjševati. Ker je kanadska težka nafta "neposreden konkurent", je Holt dejal, da bi lahko nastale težave, če bi Venezuela sčasoma lahko obnovila proizvodnjo.

Velike podobnosti med venezuelsko in kanadsko nafto, pa tudi enostavna logistika, s katero bi tankerji lahko prevažali nafto med venezuelskimi pristanišči in rafinerijami na ameriški obali Mehiškega zaliva, kažejo, da bi v primeru ponovne proizvodnje venezuelske nafte in odprave sankcij težka nafta iz Orinoka verjetno lahko zbila ceno kanadske nafte v rafinerijah v Teksasu in Louisiani.

Venezuelski tankerji
Venezuelski tankerji
FOTO: AP

"Najbolj naraven trg za venezuelske sode so rafinerije, ki se dejansko nahajajo ob ameriški obali Mehiškega zaliva," je dejal Johnston. "Ne bodo potrebovale dodatnih cevovodov ali česar koli drugega. V bistvu boste samo pripeljali tanker, ga raztovorili in nato neposredno konkurirali kanadskim sodom." Dostaviti nafto na Srednji zahod, kjer se rafinira večina kanadske nafte, bi bilo težje, pravi Johnston.

Francisco Monaldi, venezuelski raziskovalec na področju energetske politike v Latinski Ameriki in direktor Bakerjevega inštituta na Univerzi Rice v Houstonu v Teksasu, se strinja, da bi bila Venezuela v močnem položaju, da bi nadomestila Kanado v Mehiškem zalivu.

"Ker naftovod Keystone XL, ki naj bi iz Kanade v zaliv dostavil 800.000 sodčkov nafte na dan, ni bil nikoli zgrajen, le delček kanadske nafte dejansko doseže zaliv," je dejal. "Zato so žejne težke nafte, ki je Kanada ne bo dobavljala zaradi omejitev infrastrukture za njen prenos." Dejal je, da bi imela "Venezuela veliko zmogljivosti za povečanje proizvodnje in iskanje trga." Toda za to bi bile potrebne velike investicije v venezuelsko naftno industrijo, tudi do 100 milijard dolarjev.

"Če – in to je velik 'če', saj je veliko negotovosti – bi ZDA dostopile do ogromnih venezuelskih naftnih rezerv in bi to spodbudilo velike naložbe, bi to lahko bil slab razvoj dogodkov za ameriško in kanadsko naftno industrijo," je dejal Holt. Vendar pa je po Holtovih besedah potrebna večja previdnost, preden se sklepa, da bo Venezuela "sprožila val novih zalog na svetovnih trgih" in preobremenila kanadsko naftno industrijo.

Holt je za Financial Post navedel več razlogov za previdnost: politična negotovost v Venezueli je "izjemna", energetska in širša infrastruktura pa je "v razsulu"; ameriška in kanadska proizvodnja nafte se je povečala; svetovni trg nafte ima trenutno presežek, Kanada pa že ima močan vpliv na ameriški trg. Kljub temu je Holt dejal, da mora biti Kanada proaktivna, saj bodo ZDA "očitno dajale prednost lastnim podjetjem, ki vlagajo v Venezuelo, na račun energetskih podjetij iz Kanade in drugod."

"Preudarno bi bilo, da bi Kanada ukrepala z večjim občutkom nujnosti v smislu izgradnje zmogljivosti za izvoz nafte v Azijo," je še dejal.

venezuela nafta kanada zda

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Infiltrator
07. 01. 2026 15.55
Vsi smo vedeli da amerose tam srbi nafta in ne droga , ki jo se sami sprejemajo postrani ....
Odgovori
+1
1 0
Zmaga Ukrajini
07. 01. 2026 15.43
Tole so samo mokre sanje enega teoretika. Pravzaprav utopija. Treba je biti realen in pogledat kako je npr. s Kanado - po zaostritvi odnosov z ZDA se je očitno obrnila na druge trge, Carney je razpisal 500 mrd. USD, s katerimi želi privabiti tuje vlagatelje (ki so že začeli kazati resno zanimanje), ta posel pa bo imel mnoge multiplikativne učinke. S tem pa bo kratko potegnila ZDA, saj ne bo več št. 1 pri kanadskem partnerstvu. Treba pa je vedeti, da pomemben del elektrike v severnih ZDA prihaja iz Kanade, tudi naravnega plina, nafte, redkih mineralov, itd. Glede na to, da se je Kanada kar konkretno obrnila stran od ZDA, ji prav hudega v nobenem primeru ne bo. Glede Venezuele pa,... trampelj blebeta, kaj dejansko in v resnici bodo naredile ameriške naftne družbe, je pa drugo vprašanje. Nekaj mi pravi, da ne bodo drli v Venezuelo pod takimi pogoji. Sploh upoštevajoč, da Američani niso fizično prisotni tam (niso na "terenu"), zato bodo težko diktirali koliko nafte naj Venezuelci načrpajo. Če se bodo ti odločili, je sploh ne bodo hoteli črpat - v vsakem primeru namreč izgubijo, razlika je le v tem, da če jo nehajo črpat, bodo na slabšem tudi ZDA. Skratka, ni tako preprosto rokohitrsko, kot si nekateri infantilni umi tu domišljajo. Ti si tudi domišljajo, da cena nafte "zraste" na riđotovem zelniku, pa temu ni tako. Cena se oblikuje na mednarodnih borzah, in je striktno rezultat ponudbe, povpraševanja in prihodnjih pričakovanj.
Odgovori
+0
1 1
FERDO9
07. 01. 2026 15.36
Kaj je to 30 milijonov sodčkov? Na dan?
Odgovori
-1
0 1
Morgoth
07. 01. 2026 15.32
Kanada je največji poraženec povsod od leta 2015, ko jo je začel uničevati soyboy Trudeau.
Odgovori
+1
3 2
prepih
07. 01. 2026 14.49
Že zdavnaj se je kričalo" dol z kraljem-živel kralj" Se bojim da čez 1. leto še 1$ penzije NE bodo dobili.
Odgovori
+2
3 1
FIRBCA
07. 01. 2026 14.42
najvecje nahajalisce nafte ima Brazilija vzdolz cele obale pika. Oni se pridejo na vrsto Druga je Kuba cela obala kube je nafte za dolgo casa tako da Yenkijem se ni za bati imajo zaloge saj so naredili inbargo, da se je sparala ko ti zagusti v zepu pa odpres pipco ali Venezuelsko nafto po domace. Vse simpl. Vsak skrbi za svojo drzavo kar se le da dobro. Kaj pa mi vse s mo prodaliFIndustrija temelji na drzavi ce tega ni ni drzava vredna nic ce nima nic.
Odgovori
+1
3 2
07. 01. 2026 14.11
Pišete tendenciozno. Ni bilo govora o tem, da bo Venezuela dala ZD nafto v last temveč, da bodo one s tem denarjem poskrbele za standard prebivalstva, ker je režim do sedaj ta denar pokradel. A si predstavljate, da je bila do sedaj penzija manj kot 1, z besedo en dolar.
Odgovori
-1
2 3
vednokontra
07. 01. 2026 13.26
Oranžni šalabajzer, kot ga levičarsko poniževalno naslavljate, vam bo omogočil gorivo po razumni ceni. Če bi poslušali levičarske veleume, bi se vozili z kolesi, res čudno, ne včeraj ne danes nisem videl nobenega. Še o dvoličnosti Kanadskih levih-socijalističnih vlad. Za izkoriščanje bitumna iz škrilavcev inposledično pridobivanja nafte, so uničili ozemlje v velikosti EU, živali in domorodce pa preselili, vse v imenu dobička. Poglejte si kakšno oddajo na National Geografic ali podobno, laž in sprenevedanje Kanadskih Socijalistov in uničenje narave, za katero se pred kamerami tako zavzemajo.
Odgovori
+1
5 4
osservatore
07. 01. 2026 12.22
V vsakih vojni, in tudi v malih mini vojnah, so vojni dobičkarji. V Ameriki imajo oranžnega šala bajzerja.
Odgovori
+0
5 5
CorbaMorba
07. 01. 2026 11.17
Najslabše lastnosti človeka
Odgovori
+0
3 3
ROMELS
07. 01. 2026 11.15
"Sveta misija" pa ni dostopna za komentiranje. Grdi rusofili ne dovolijo.
Odgovori
-1
2 3
bibaleze
