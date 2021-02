Kanada Ponosne fante razglasila za teroristično organizacijo

Ponosni fantje, v ZDA znani kot "Proud boys", so skrajno desničarska šovinistična skupina moških, ki so znani po nasilnem vedenju na protestih. Skupina sicer zagovarja svobodnjaštvo, tradicionalne vloge spolov in druge ideje, ki jih podpira tudi nekdanji ameriški predsednikDonald Trump.

Trump se skupini doslej ni odpovedal, septembra lani ji je med soočenjem predsedniških kandidatov namesto izreka obsodbe zaradi nasilnega vedenja sporočil, naj bo pripravljena. Se pa je nekdanji predsednik od njih kasneje nekoliko distanciral, poroča BBC.

Kanada je prva država, ki je skupino razglasila za teroristično organizacijo. Tako so se odločili le teden dni po tem, ko je ameriško ministrstvo za domovinsko varnost opozorilo na "povečano grožnjo" domačega terorizma nasilnih skrajnežev, ki niso zadovoljni z izidom predsedniških volitev.

Ameriško pravosodno ministrstvo je takrat sporočilo še, da so aretirali in obtožili enega vidnejših predstavnikov skupine iz Seattla. 30-letniEthan Nordean, ki ga poznajo tudi pod imenom Rufio Panman, je eden od najmanj osmih članov skupine, ki so bili obtoženi zaradi izgredov na Kapitolu.