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Zaradi mesojede muhe, ki se hrani z živim tkivom, prepoved uvoza živine iz Teksasa

Toronto, 06. 06. 2026 13.24 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Ličinka mesojede muhe "New World screwworm"

Kanadska agencija za inšpekcijo hrane je uvedla začasno prepoved uvoza goveda in konj iz ameriške zvezne države Teksas, potem ko so pri teletih odkrili nevarne mesojede muhe, ki se hranijo z živim tkivom živali. Ukrep so sprejeli zaradi strahu pred širjenjem okužbe, ki je že sprožila izredne razmere v Teksasu.

Prepoved velja za vso živino, ki je bila v Teksasu kadarkoli v 21 dneh pred vstopom v Kanado. Odločitev je, kot poroča BBC, sledila potrditvi dveh primerov okužbe pri teletih v Teksasu, kar je prvi izbruh tega parazita v zadnjih 60 letih v tej ameriški zvezni državi.

Parazit, znan kot "New World screwworm", je muha, katere ličinke odlagajo jajčeca v odprte rane živali ali ljudi. Po izleganju ličinke prodrejo v živo tkivo in lahko povzročijo smrt gostitelja, če okužba ni zdravljena.

Prvi primer so potrdili v kraju La Pryor blizu mehiške meje, drugega pa nekaj dni kasneje v okrožju Zavala. Oblasti so zaradi širjenja uvedle karanteno in nadzor gibanja živali v 20-kilometrskem območju okoli žarišča.

Krave v Teksasu
Krave v Teksasu
FOTO: Profimedia

Guverner Teksasa Greg Abbott je razglasil izredne razmere in opozoril, da grozi hitro širjenje okužbe v poletnih mesecih. Ameriške in mehiške oblasti že več let spremljajo pojav parazita, ki je bil v ZDA uradno izkoreninjen leta 1966, a se občasno ponovno pojavi.

Kanadske oblasti poudarjajo, da zaradi hladnejšega podnebja verjetno ne bo prišlo do trajnega širjenja parazita, vendar kmetom vseeno svetujejo previdnost in pregled živali zaradi ran ali okužb.

ZDA in Kanada imata obsežno trgovino z živino, zato bi morebitno širjenje parazita lahko imelo pomembne gospodarske posledice, piše BBC. Ameriške oblasti medtem pripravljajo ukrepe, med drugim uporabo sterilnih gensko spremenjenih muh za omejevanje populacije parazita, vendar strokovnjaki opozarjajo, da uspeh teh metod ni zagotovljen.

Teksas Kanada živina parazit izredne razmere

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KOMENTARJI2

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25.maj
06. 06. 2026 14.32
za slovenske kmete praviš, da so oderuhi, tu imaš cenejšo ponudbo
Odgovori
0 0
06. 06. 2026 13.57
to bomo mi zdej kupovali od MERCOSUR
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