Zaradi mesojede muhe, ki se hrani z živim tkivom, prepoved uvoza živine iz Teksasa

Prepoved velja za vso živino, ki je bila v Teksasu kadarkoli v 21 dneh pred vstopom v Kanado. Odločitev je, kot poroča BBC, sledila potrditvi dveh primerov okužbe pri teletih v Teksasu, kar je prvi izbruh tega parazita v zadnjih 60 letih v tej ameriški zvezni državi.

Parazit, znan kot "New World screwworm", je muha, katere ličinke odlagajo jajčeca v odprte rane živali ali ljudi. Po izleganju ličinke prodrejo v živo tkivo in lahko povzročijo smrt gostitelja, če okužba ni zdravljena.

Prvi primer so potrdili v kraju La Pryor blizu mehiške meje, drugega pa nekaj dni kasneje v okrožju Zavala. Oblasti so zaradi širjenja uvedle karanteno in nadzor gibanja živali v 20-kilometrskem območju okoli žarišča.