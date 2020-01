Po nesreči z motornimi sanmi reševalci iščejo pet pogrešanih Francozov

Nesreča se je zgodila v torek zvečer na jezeru Saint-Jean. Policija je sporočila, da je skupina devetih Francozov s sanmi prečkala zamrznjeno jezero, a je led pod njihovo težo popustil. Dvema je uspelo svoje sani ustaviti, še preden so te dosegle ledeno ploskev, rešila pa sta tudi enega prijatelja in obvestila policijo.

Reševalci so vse tri odpeljali v bolnišnico v bližnjem mestu Alma, kjer so jih oskrbeli zaradi lažjih poškodb in podhladitve, iz vode pa jim je uspelo potegniti tudi 42-letnega vodnika, a je ta pozneje v bolnišnici zaradi hudih poškodb umrl.

Za ostalimi petimi člani skupine so se izgubile vse sledi. Reševalne ekipe tako zdaj prečesavajo območje 200 kilometrov severno od Quebeca. V sredo je pogrešane iskalo osem potapljačev in dva helikopterja, sodelovali sta policija in vojska. Pri tem je eden od helikopterjev strmoglavil v jezero, pilot, edini na krovu, pa je pristal v bolnišnici.