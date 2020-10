Kanada potrebuje novo delovno silo: privabiti želijo 1,2 milijona priseljencev

Načrtujejo, da bodo v Kanado v treh letih pripeljali več kot 1,2 milijona novih priseljencev, ki bi zapolnili primanjkljaj na trgu dela, poroča Aljazeera. Leta 2021 bi tako v državo sprejeli 401.000 novih delavcev, leta 2022 še dodatnih 411.000 in leta 2023 še več, in sicer kar 421.000."Kanada potrebuje več delavcev in priseljevanje novih je način, da to uredimo", je za kanadske medije dejal Mendicino.

Kot poudarjajo strokovnjaki, je za spodbudo kanadskega gospodarstva to ključen cilj. Država je sicer ob izbruhu pandemije koronavirusa marca 2019 zaprla svoje meje za večino priseljencev. Tako so do avgusta sprejeli kar 341.000 manj priseljencev, kot so načrtovali v okviru svoje strategije za leto 2020. V okviru novega načrta bi tako šlo za najbolj množično priseljevanje od leta 1911.