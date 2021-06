V delih Kanade topleje kot v Dubaju, dosegli nov temperaturni rekord

Oblasti v ZDA in Kanadi svoje prebivalce opozarjajo pred nevarno vročino, ki bi lahko vztrajala še nekaj dni. V Lyttonu v Britanski Kolumbiji so se temperature povzpele do 46,6 stopinje Celzija, s čimer so podrli 84 let star temperaturni rekord. Lytton je od Vancouvra oddaljen približno 250 kilometrov. Prejšnji kanadski temperaturni rekord sega v julij 1937, ko so v mestih Yellow Grass in Modale izmerili 45 stopinj.

Več kot 40 mest v Britanski Kolumbiji sicer prav tako poroča o neznosni vročini. V trgovinah primanjkuje klimatskih naprav in ventilatorjev, številna mesta pa so odprla posebne centre za hlajenje, kamor se pred vročino lahko zatečejo prebivalci.

Meteorolog David Phillips je za CTV povedal, da je v delih zahodne Kanade trenutno topleje kot v Dubaju. Ocenil je, da bi lahko temperature ponekod presegle 47 stopinj.

Tudi ameriška mesta na severozahodu države, še posebej v zveznih državah Washington in Oregon, se soočajo s peklensko vročino. Oblasti opozarjajo na nevaren in zgodovinski vročinski val s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija.

Številni prebivalci prizadetega območja so navajeni milejših temperatur in nimajo klimatskih naprav. Zdravstvene oblasti so umaknile omejitev števila ljudi na večjih zbirališčih s hlajenjem, kot so kinematografi in nakupovalna središča, da bi se lahko ljudje tja zatekli pred vročino V Oregonu so tako zaradi izrednih vremenskih razmer znova odprli bazene. Sadjarji medtem hitijo z nabiranjem pridelka, saj se bojijo, da bo vročina popolnoma uničila sadje, še posebej češnje.