Kanadčani v bojkot: s polic umikajo alkohol, americano postal canadiano

25-odstotne carine na uvoz iz Kanade, ki jih je v tem tednu uvedel ameriški predsednik Donald Trump, so v Kanadi sprožile val gospodarskega patriotizma. Razburjeni Kanadčani bojkotirajo ameriške izdelke, največji prodajalec in distributer alkoholnih pijač v Ontariu pa s polic trgovin umika ameriške pijače. Kavarne so medtem v znak upora americano preimenovale v canadiano.