Kanadska družina skupaj po svetu, preden otroci oslepijo

Družina iz Kanade ustvarja vizualne spomine na zalogo. Trem od štirih otrok zaradi genetske bolezni oči namreč grozi popolna izguba vida. Starša sta se odločila, da bosta poskrbela, da si bodo otroci do tedaj naredili zalogovnico barvitih spominov. Zato so se odpravili po svetu, s potovanjem pa želita starša otrokom tudi omogočiti, da se naučijo dragocenih življenjskih lekcij, ki jim bodo omogočile lažje spopadanje z izgubljanjem vida v prihodnosti.

CNN poroča o ganljivi zgodbi družine, ki se je odpravila na pot po svetu, da bi tako ustvarili barvite spomine na zalogo, preden trije otroci od štirih izgubijo vid. Mia je bila stara le tri leta, ko sta njena starša Edith Lemay in Sebastien Pelletier, prvič opazila, da ima najstarejša hčerka težave z vidom. Nekaj let zatem sta jo odpeljala k specialistu. In deklici so postavili diagnozo. Pigmentozni retinitis, genetska bolezen oči, ki povzroča izgubo vida.

Par je začel podobne simptome opažati tudi pri sedemletnem Colinu in petletnemu Laurentu. Strahove, da se je ta bolezen prenesla tudi na sinova, so potrdili zdravniki. Za genetsko bolezen oči ni zdravila ali terapije, ki bi upočasnila izgubo vida. "Nič ne moreš narediti," za CNN pripoveduje par in opisuje občutke nemoči, preden se je družina sprijaznila s tremi diagnozami. Najhujši je občutek, da ne veš, kako hitro bo bolezen napredovala, ampak verjetno bodo, ko bodo srednji let, že povsem oslepeli.

Spomini na zalogo Specialist je družini svetoval, da ustvarijo vizualne spomine. In starša sta ugotovila, da obstaja pot, kako otrokom pričarati spomine na zalogo. Kot pojasnjuje njihova mama, se je odločila, da otrokom ne bo pokazala slona v knjigi, ampak jo bo odpeljala nekam, kjer bo lahko slona opazovala v živo: "Njihove spomine bom obarvala z najlepšimi prizori, kar lahko."

Par je potoval še preden sta postala starša, njuni otroci so pred tem že bili na številnih izletih. Zato jih je prešinilo, da ni nič boljšega kot potovanje, na katerem bodo otroci lahko okusili tudi različne kulture in spoznali številne nove ljudi. Začela sta varčevati in leta 2020 naj bi se odpravila na barvito avanturo. A zaradi pandemije so morali potovanje prestaviti za dve leti. Ko so marca končno zapustili Montreal niso imeli veliko načrtov. "Imeli smo nekaj idej, kaj želimo videti, a načrte prilagajamo sproti. Načrtujemo največ mesec vnaprej." Preden so odrinili, so oblikovali seznam želja. Na njem se je znašlo marsikaj, od jezdenja konjev in celo 'pitje soka na kameli'. Na trenutke je bil ta seznam zelo specifičen in zabaven, za CNN pripoveduje mati.

