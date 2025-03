Kanadska pivovarna ponuja 'preživetveni' zaboj: 'Da pridemo skozi naslednja štiri leta'

"Predsedniški paket" s poštnino vred stane okoli 3500 kanadskih dolarjev (cca. 2286 evrov), prodajajo pa ga le preko svoje spletne strani in je na voljo le v kanadskih provincah Ontario, New Brunswick in Nova Scotia. A kot kaže, so zaloge že pošle, saj je ponudba razprodana.

"Če nas je začetek leta 2025 česa naučil, je to, da bomo potrebovali odločenost, da prebrodimo štiri leta politične negotovosti – in ali obstaja boljši način, kot da jih vsak dan preživimo s pomočjo pravega kanadskega piva," pravi Karen Grigg , direktorica trženja pri Mooseheadu.

Pred Kanado so štiri turbulentna leta, ko bodo ZDA pod vodstvom Donalda Trumpa . Da jih bodo lažje preživeli, bodo morda potrebovali eno pivo na dan, meni najstarejša kanadska pivovarna Moosehead Breweries. Zato so v petek v prodajo ponudili ogromen zaboj s 1461 pločevinkami njihovega lagerja, poroča CNN .

Pivovarna bo zaostrovanje trgovinske vojne občutila že prihodnji teden, ko bodo začele veljati 10-odstotne carine na aluminijaste pokrovčke, ki jih uvažajo le iz ZDA. Ne le na stroške proizvodnje, carine bodo vplivale tudi na njihove dobičke, saj pivovarna v ZDA proda približno 20 odstotkov svojih izdelkov.

Alkoholne pijače so eden od mnogih izdelkov, ki so se znašli v središču trgovinske vojne med državama. Zaradi napovedanih visokih carin so v številnih kanadskih provincah s svojih polic umaknili žgane pijače in vino ameriške proizvodnje. To potezo pa je izvršni direktor ameriškega podjetja Brown-Forman Lawson Whiting označil za ukrep, ki da je "slabši od carin, saj dobesedno onemogoča prodajo". Po drugi strani pa domači proizvajalci v trenutni trgovinski vojni vidijo tudi priložnost, saj je sprožila gibanje "kupujmo kanadsko", številni potrošniki namreč zaradi ameriške politike bojkotirajo izdelke iz ZDA.