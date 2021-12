Kanadska policija prosi za pomoč pri identifikaciji 'izjemno sumljive osebe'

Štiri leta po umoru kanadskega milijarderskega para je policija v Torontu v javnost prvič posredovala informacije o poteku preiskave in prosila za pomoč pri identifikaciji “izjemno sumljive osebe”. Barry in Honey Sherman sta umrla decembra 2017, njuni trupli so našli v polsedečem položaju ob notranjem bazenu na njunem domu, zadavljena sta bila z usnjenim pasom.

Brandon Price z oddelka za preiskovanje umorov pri policiji v Torontu je v torek na novinarski konferenci povedal, da so kriminalisti pregledali ure in ure posnetkov nadzornih kamer v soseski v noči na 15. december 2017 in uspeli identificirati vse ljudi na njih, razen ene osebe. "Ni nam uspelo ugotoviti, zakaj se je ta oseba nahajala v tej soseski. Dejanja tega posameznika so izjemno sumljiva," je dejal. Policisti sumijo, da je oseba, ki se je sama sprehajala po ulici v tisti zasneženi noči, povezana z umorom Barryja in Honey Sherman. Zakonca so nazadnje videli živa 12. decembra zvečer. Tri dni kasneje so par našli mrtev ob notranjem bazenu, bila sta oblečena, v polsedečem položaju, oba pa sta imela okoli vratu zvezan usnjen pas. Pasova sta bila na drugem koncu pritrjena ob pomožno držalo ob bazenu. Na hiši ni bilo nobenih znakov vloma, zato so policisti sprva menili, da je šlo za samomor oz. umor in samomor. A ko so v nekaj tednih preiskali njun 1100 kvadratnih metrov velik dom, se pogovorili z več kot 125 pričami in pregledali 150 kosov materialnih dokazov, so javnost obvestili, da verjamejo, da je šlo za načrtovan dvojni umor.

icon-expand Barry in Honey Sherman sta bila umorjena pred štirimi leti, policija pa storilcev vse do danes še ni izsledila. FOTO: AP

Na posnetku, ki ga je policija zdaj posredovala v javnost, je svetlopolta oseba, visoka od 170 do 180 centimetrov, a se zaradi slabe kvalitete posnetka ne da razločiti niti tega, ali gre za žensko ali moškega. Osumljenec, ki ima na glavi klobuk oz. kapo in nenavaden način hoje, vstopi na območje, ki ga videonadzor ne pokriva, tam po besedah policije ostane sumljivo dolgo časa, nato pa odide. Policija je sporočila, da to ni edini njegov posnetek, ki ga imajo, a so se odločili, da objavijo tega, češ da obstaja največja verjetnost za identifikacijo. "Če se prepoznate na tem posnetku, se nam prosim javite, da vas lahko izključimo iz naše preiskave," je še pozval Price.

