Kanadski dim zajel Španijo: oranžno sonce in temno ozračje

Motno oranžkasto nebo, sivkasto morje in megleno ozračje. Slaba vidljivost. Motno in oranžno sonce. Po napovedih Agencije za okolje naj bi podobno čakalo tudi Slovenijo. Kanadski dim naj bi se po ocenah meteorologov do Slovenije priplazil v petek.

Kot so sicer razložili pri Arsu, bo koncentracija dim do prihoda v naše kraje že precej zmanjšana. "Koncentracija dima se bo do takrat precej zmanjšala, bo pa morda sončni zahod zaradi dima bolj barvit," so ob tem odgovorili na vprašanje, ali bo mogoče dim zaznati tudi s prostim očesom.

Dim na Norveškem že pred dvema tednoma

Kot smo že poročali, je dim že pred dobrima dvema tednoma dosegel Norveško, včeraj pa dosegel tudi jugozahodni del Evrope. Dim se vidi tudi na satelitski sliki, ki jo je delila agencija.