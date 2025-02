Kanadska turistka fotografirala morskega psa v plitvini, ostala brez rok

Napad se je zgodil zjutraj 7. februarja na plaži na Providencialesu, enem od vzhodnih otokov ozemlja Turks in Caicos, so sporočile lokalne oblasti. "55-letno žrtev so pripeljali na kopno in odpeljali na zdravljenje v zdravstveni center Cheshire Hall," so zapisali v izjavi policije in dodali, da preiskava dogodka še poteka, poroča CNN. V izjavi za javnost, so zapisali, da je turistka poskušala posneti fotografije živali, ki je plavala v plitvini. Preiskava še poteka, zaenkrat še niso ugotovili, za katero vrsto morskega psa je šlo.