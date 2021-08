Kanadski državljan na Kitajskem izgubil pritožbo proti smrtni kazni

Kanadski državljan, ki so ga na Kitajskem obsodili zaradi tihotapljenja drog, je izgubil pritožbo proti smrtni kazni. Sodišče je odločilo, da je kazen ustrezna, saj naj bi bili dokazi dovolj prepričljivi. Kanada je prepričana, da se gre Kitajska "diplomacijo talcev". Preden so Kanadčanu izrekli smrtno kazen, so v Kanadi namreč pridržali višjo izvršno direktorico Huaweia, Kitajska pa je dejala, da bodo Kanado, če Mengove ne bodo izpustili, doletele posledice.

Robert Lloyd Schellenberg je bil sprva obsojen na 15 let zapora, vendar je leta 2019 sodišče dejalo, da je kazen preveč prizanesljiva, kar je privedlo do ponovnega sojenja in smrtne obsodbe. Sodbo so izrekli, medtem ko so odnosi med Kanado in Kitajsko še vedno krhki.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kanadski veleposlanik na Kitajskem Dominic Barton je odločitev kitajskega sodišča obsodil in dejal, da "ni naključje", da je bila sodba izrečena, medtem ko v Kanadi poteka bitka za izročitev višje izvršne direktorice Huaweia Meng Wanzhou. Meng, hči ustanovitelja kitajske družbe Telecoms, je na podlagi ameriškega naloga trenutno pridržana v Kanadi. Kanada je Kitajsko že pred zavrnitvijo pritožbe na smrtno kazen obtožila, da "se gre diplomacijo talcev", čeprav Peking zanika, da sta primera povezana.

Pritožil se je na 15-letno zaporno kazen, sodniki pa so jo spremenili v smrtno Schellenberga so leta 2014 obtožili načrtovanja tihotapljenja skoraj 227 kg metamfetamina iz Kitajske v Avstralijo. Obtožbe še naprej zavrača in vztraja, da je na Kitajsko odšel kot turist. Novembra 2018 so ga obsodili na 15 let zapora. Nekaj dni kasneje je Kanada na podlagi ameriškega naloga za izročitev pridržala Meng Wanzhou, višjo direktorico kitajskega tehnološkega velikana Huawei. Kitajska je takrat opozarjala, da bodo Kanado, če Mengove ne bodo izpustili, doletele posledice. Niso sicer navedli, kakšne.

icon-expand Džang Dongšuo, odvetnik Roberta Lloyda Schellenberga, med intervjujem glede primera leta 2019 v Pekingu. FOTO: AP