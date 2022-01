Kanadski influencerji zaradi zabave na letalu obtičali v Cancunu

A potem, ko so svet obkrožile fotografije in videoposnetki s krova letala, na katerih je skupina mladih plesala, popivala, kadila elektronske cigarete in se zabavala ter grobo kršila vse predpisane ukrepe proti širjenju okužb z novim koronavirusom, je letalski prevoznik Sunwing Airlines odpovedal njihov povratni let za 5. januar.

"Ob prihodu na letališče v Quebecu so bili vsi so zaslišani in testirani. Preverjali smo njihova dokazila in to, ali so na potovanju spoštovali in upoštevali zdravstvene predpise ," je povedal kanadski minister za zdravje Jean-Yves Duclos .

Potniki – predvsem gre za zvezdnike resničnostnih oddaj in influencerje na družbenih omrežjih – so tako obtičali v Mehiki, proti domu pa so odleteli šele danes – na štirih različnih letih neimenovanih letalskih družb.

Njihovo neodgovorno in nesprejemljivo vedenje je v javnosti izzvalo veliko jeze in frustracije, na krov jih nista želela sprejeti niti Air Transat in Air Canada, češ da je varnost njihovih potnikov in posadke na prvem mestu.

Organizator: Iz te izkušnje sem se veliko naučil

Organizator potovanja James William Awad je na Twitterju zapisal, da razume, da so številni sodržavljani razburjeni zaradi situacije. Kot je pojasnil, je najel zasebno letalo prav zato, da bi zagotovil varnost vseh, kot dodaten korak pa so se potniki, preden so zapustili Montreal, tudi testirali na okužbo z novim koronavirusom.

A po njegovih besedah je bil vzrok za prepir glede povratnega leta storitev obrokov med letom. Dejal je, da so potniki pristali na to, da na krovu ne bo alkohola, da se bodo potniki vkrcali "v treznem stanju" in številne druge pogoje. "Nismo pa mogli skleniti dogovora, ker Sunwing skupini ni hotel zagotoviti obrokov za peturni let," je še dejal. Priznal je tudi, da je bila to njegova prva organizacija takšnega potovanja. "Iz te izkušnje sem se veliko naučil in se še vedno učim."

Ostre besede kanadskega premiera

Letalska družba podrobnosti zaradi preiskave, ki je v teku, ni razkrila, sporočili so le, da je bilo vedenje potnikov "podivjano" in v nasprotju s kanadskimi letalskimi predpisi ter predpisi o javnem zdravju. Povratni let je bil zaradi zagotavljanja varnosti posadke in potnikov odpovedan.

Kanadski premier Justin Trudeau je sporočil, da je zaradi incidenta zelo razočaran in da gre za zaušnico vsem državljanom, ki spoštujejo ukrepe, pa tudi posadki na letalu. "S tako neodgovornim ravnanjem ogrožajo sebe, svoje sodržavljane in letalske delavce," je dejal in jih celo označil za "barbare" in "idiote".

Kanada je sicer 15. decembra lani svojim državljanom svetovala, naj se izogibajo vsem nenujnim mednarodnim potovanjem. V Quebecu so se 20. decembra zaprle šole, gostinski lokali, igralnice in druga javna prizorišča, uvedli so tudi obvezno delo na daljavo, saj se je povečalo število okužb in hospitalizacij. Od 5. januarja je država zabeležila skoraj 470.000 novih primerov okužb z novim koronavirusom, od tega skoraj 180.000 v Quebecu.