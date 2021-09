Kanadski katoliški škofje so se opravičili za zlorabe otrok staroselcev

Cerkveni voditelji v Kanadi so se po številnih odkritih grobiščih otrok zdaj prvič tudi uradno opravičili za grozote, ki so se zgodile v internatih za staroselce. Kot poroča The Guardian, so izrazili globoko obžalovanje zaradi trpljenja, ki ga je cerkev povzročila staroselcem in njihovim otrokom.

Opravičilo za vlogo cerkve so podali na konferenci katoliških škofov, ki se je v petek odvila v Kanadi. "Priznavamo hude zlorabe nekaterih članov naše katoliške skupnosti. Fizično, psihološko, čustveno, duhovno, kulturno in spolno," so dejali v izjavi. Papež in katoliška cerkev se medtem za vlogo cerkve pri trpljenju staroselcev nista opravičila.