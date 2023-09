Kanadski poslanec bivšega ukrajinskega nacista označil za vojnega junaka

Ko je ukrajinski predsednik prispel v kanadski parlament, so ga vsi pričakali odprtih rok, med njimi tudi poslanec in uradni govorec v parlamentu Anthony Rota , ki pa je v svojem govoru omenil tudi Ukrajinca Jaroslava Hunko . Ta je sedel in poslušal govor, ko ga je Rota označil za vojnega junaka, poroča Politico. Za tako izjavo je Rota izbral tudi neprimeren čas, podal jo je namreč ravno v času judovskega praznika jom kipur.

Rota se je opravičil in dejal, da je šele kasneje izvedel več informacij o Hunki. Dodal je, da prevzema polno odgovornost za svoj spodrsljaj. "Rad bi pojasnil, da nihče, vključno s kolegi poslanci in ukrajinsko delegacijo, ni vedel za moje pripombe, preden sem jih izrekel," je pojasnil. "Ta pobuda je bila povsem moja."

Judovski organizaciji Prijatelji centra Simon Wiesenthal in B'nai Brith Canada sta se ostro odzvali na tak hvalospev in njegovo počastitev označili za izjemno motečo in nadvse nezaslišano, saj se je Hunka boril v prvi ukrajinski diviziji, znani tudi kot 14. divizija Waffen Grenadier, ki je služila pod poveljstvom nacistov.

"Danes imamo v dvorani ukrajinsko-kanadskega veterana iz druge svetovne vojne, ki se je boril za ukrajinsko neodvisnost proti Rusom in še danes, pri svojih 98 letih, podpira vojsko," je dejal Rota, sledil pa je gromek aplavz kanadskih zakonodajalcev, Zelenski je dvignil pest v znak priznanja, Hunka pa je veselo mahal s klopi. "Je ukrajinski junak, kanadski junak in zahvaljujemo se mu za njegovo službo. Hvala."

Vendar se je marsikdo spotaknil tudi ob odločitev premierja Justina Trudeauja, saj naj bi njegov urad odobril povabilo Hunke, navaja Politico. Vodja konservativne opozicije Pierre Poilievre je dejal, da gre za grozljivo napako pri presoji, in zahteval, da se Trudeau opraviči in vzdrži "prelaganja krivde na druge, kot to vedno počne". V kabinetu predsednika vlade so sicer navedli, da urad predsednika parlamenta deluje neodvisno od predsednika vlade in da niso bili obveščeni o priznanju ali povabilu.

Na izjavo se je odzvalo tudi rusko veleposlaništvo v Kanadi in po poročanju Politica na družbenih omrežjih objavilo, da gre za "žalitev spomina na kanadske sinove in hčere, ki so se v drugi svetovni vojni borili proti nacizmu".

Nurnberško sodišče je leta 1946 divizijo Waffen in njene pripadnike razglasilo za "popolnoma zločinsko organizacijo". Leta 1944 je divizija sodelovala pri uničenju več poljskih vasi, med drugimi tudi vasi Huta Pieniacka, kjer je bilo umorjenih približno 500 civilistov. Hunka se je po koncu druge svetovne vojne preselil v Kanado in ostal aktiven v krogu veteranov Waffen SS, na internetu pa je tudi vodil blog, v katerem je leta 1941 do 1943 opisal kot najsrečnejša leta v njegovem življenju.