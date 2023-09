Kanadski predsednik parlamenta, ki je hvalil ukrajinskega 'nazi' veterana, odstopil

Kot smo pisali, je med obiskom ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Kanadi v spodnjem domu kanadskega parlamenta predsednik parlamenta Anthony Rota počastil ukrajinskega veterana, nekdanjega vojaka nacistične SS divizije. Kanadske judovske organizacije so se na to ostro odzvale in zahtevale opravičilo.

Potem, ko se nanj vsule tudi politične kritike, je klonil in odstopil kot predsednik parlamenta, poroča CNN. Njegov odstop bo v veljavo stopil v sredo. Kot je dejal v odstopni izjavi je "delo tega parlamenta nad vsemi nami. Zato moram odstopiti s položaja predsednika." Znova je izrazil svoje globoko obžalovanje zaradi napake.