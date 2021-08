Kanadski poslovnež zaradi vohunjenja na Kitajskem obsojen na 11 let zapora

Kitajsko sodišče je kanadskega poslovneža obtožilo vohunstva in mu dosodilo 11 let zaporne kazni. Michael Spavor je bil priprt od leta 2018, potem ko so ga aretirali skupaj z nekdanjim diplomatom Michaelom Kovrigom. Sodba bo na test postavila napete odnose med kanadsko in kitajsko vlado.

Na Kitajskem so kanadska državljana aretirali decembra 2018, kmalu potem, ko so v Kanadi prijeli izvršno direktorico Huaweia Meng Wanzhou na podlagi ameriške zahteve za izročitev. Spavor je eden od dveh na Kitajskem aretiranih Kanadčanov. Njuna aretacija naj bi bila povračilni ukrep kitajske strani na aretacijo izvršne direktorice Huaweia Meng Wanzhou na podlagi ameriške zahteve za izročitev. Oba so junija lani uradno obtožili vohunjenja, grozila jima je dosmrtna zaporna kazen.

Sodišče v Dandongu je v sredo objavilo razsodbo: "Zaradi kaznivega dejanja vohunjenja in nezakonitega posredovanja državnih skrivnosti v tujini je Spavor obsojen na 11 let zapora, zaseže se mu 50.000 juanov oziroma 6585 evrov premoženja in deportacija," poroča BBC. Kanadska vlada sodbo obsodila Kanada je obtožbe na račun svojih državljanov označila za izmišljene. So pa zaradi teh aretacij odnosi med Ottawo in Pekingom dosegli najnižjo raven v zadnjih desetletjih. Kanadska vlada je obsodbo označila za politično orkestrirano, premier Justin Trudeau pa jo je obsodil kot nepravično in nesprejemljivo. Spavorjeva družina je zahtevala njegovo brezpogojno izpustitev in vztrajala, da je nedolžen ter da je kot poslovnež storil veliko za "izgradnjo konstruktivnih vezi" med Kanado, Kitajsko in Severno Korejo.

