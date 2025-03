Kanadski premier: Predčasne volitve bodo konec aprila

Trump je najprej uvedel 25-odstotne carine na uvoz iz Kanade in Mehike, nato jih za mesec dni odpravil za blago in storitve, ki so del sporazuma o prosti trgovini USMCA. Nato je uvedel carine na jeklo in aluminij. Kanada je odgovorila, Trump pa je zagotovil, da bodo 2. aprila začele veljati recipročne carine med ZDA in vsem svetom.