Kanadski premier glede financiranja varovanja za kraljevi par stopil korak nazaj

Po končanem sestanku oziroma vrhu v Sandringhamu, kot so ga poimenovali britanski mediji, je kraljica v izjavi zapisala, da je pogovor bil zelo konstruktiven in da družina podpira odločitev mladih zakoncev. Dodala je, da morajo razrešiti še nekaj kompleksnih vprašanj in da bo sledilo obdobje tranzicije, v katerem bosta zakonca živela na relaciji Kanada–Velika Britanija. Kraljica sicer pričakuje, da bodo te stvari razrešene v nekaj dneh.

Kanadski premier Justin Trudeauje po novici dejal, da bodo potrebni dodatni pogovori o tem, kdo bo plačeval za varovanje vojvode in vojvodinje Sussekških. Pred tem je sicer zagotovil, da bo za varnost mlade družine poskrbljeno. Zdaj je poudaril, da je treba doreči financiranje in narediti načrt za njihovo selitev v Severno Ameriko. Dodal je, da je večina Kanadčanov sicer zelo naklonjena ideji, da bi kraljevi par živel tam, ampak da vlada do zdaj še ni bila resno vpletena v to, kaj bo njuna selitev pomenila za njih. V intervjuju za Global News pa je povedal še, da mora kraljeva družina sama sprejeti še veliko odločitev, zato bodo pogovori potrebni tudi po tem, ko oni dorečejo podrobnosti.

Po vrhu v Sandringhamu se je oglasil tudi britanski premier Boris Johnson, ki je dejal, da ve, da imajo vsi"mnenje o situaciji", ampak da je "kraljeva družina ena izmed velikih, velikih prednosti te države", in da je prepričan, da jim bo uspelo vse urediti. Ko so ga vprašali, če se mu zdi, da je bilo medijsko poročanje o Meghan tudi subtilno rasistično obarvano, je odgovoril: "Mislim, da ne pomaga, da za komentar o tem prosite politike."