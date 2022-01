Kanadski tovornjakarji protestirajo proti obveznemu cepljenju

V četrtek so množice v kanadski provinci Ontario vzklikale, mahale z zastavami in transparenti, in tako pospremile konvoj tovornjakov, ki je odpeljal proti Ottawi, ker nasprotujejo obveznemu cepljenju proti covidu-19 za čezmejne voznike. Severno od Toronta so se na parkirišču nakupovalnega središča zbrali podporniki tovornjakarjev in tako popolnoma zasedli parkirišče. Nekateri ljudje so nadlegovali novinarje, ki so poročali o shodu. Drugi so bodrili tovornjakarje z nadvozov.