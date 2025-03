'Kanadsko jedrsko orožje' v trgovinski vojni? 'V ZDA blokirajmo Pornhub'

" Pornhub je kanadski? Ves ta čas smo imeli to veliko jedrsko bombo, a mi tega ni nihče povedal? " sledi ogorčenje prvega lika. "To nam bo zagotovilo zmago!" se pošali komik.

Posnetek je od takrat prejel že več ogledov, številni pa so idejo podprli tudi v komentarjih. "To moramo storiti, " je dejal eden od uporabnikov Instagrama, spet drugi je pripomnil: "Odvisnost od pornografskih vsebin je ena največjih značilnosti Američanov."

Po objavi videoposnetka je nastala celo peticija, ki kanadske oblasti poziva, naj kot odgovor na uvedbo carin ZDA blokirajo dostop do spletne strani Pornhub. Kot poroča The New York Post, peticija še ni zbrala potrebnega števila podpisov, a Marc Olimpo iz Toronta je prepričan, da se bo to kmalu spremenilo. "To je vse, o čemer govorijo," je dejal za ameriški portal.

Newyorčani so medtem zaradi možnosti izgube dostopa do Pornhuba zgroženi. "Če mi odvzamejo dostop do Pornhuba, se bom odselil iz ZDA," je za portal povedal zaskrbljeni prebivalec Manhattna.