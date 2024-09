Zlata mrzlica v Srbiji: odkrili nova nahajališča zlata

DPM je v bližini rudnika Čoka Rakita, kjer izvaja svoj projekt, slučajno naletel še na eno lokacijo nahajališča zlata in bakra. Lokacije, oddaljene le en kilometer, so pokazale 63 metrov z vsebnostjo bakra 1,74 odstotka, 2,18 grama zlata na tono in 9,04 grama srebra na tono, piše net.hr.

"Navdušeni smo nad potencialom za raziskovanje visoko kakovostnega zlata in bakra v nahajališčih Dumitru Potok in Frasen," je poudaril predsednik in izvršni direktor DPM David Rae in dodal, da rezultati potrjujejo potencial za mineralizacijo zlata in bakra.