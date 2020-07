Kanadsko sodišče: ZDA niso varna država za prosilce za azil

Razsodba sodišča velja za veliko zmago kanadskih aktivistov za pravice migrantov. Na sodišče so se obrnili odvetniki beguncev, ki so jih zavrnili na kanadski meji v skladu s sporazumom. Trdili so, da ZDA niso varna država za prosilce za azil.

Kanadska sodnica Ann Marie McDonald je sedaj razsodila, da je dogovor protiustaven, saj obstaja možnost, da ZDA migrante pošljejo v zapor. Kot je še razsodila, dogovor pomeni kršitev kanadske listine pravic in svoboščin, ki kanadski vladi prepoveduje, da bi se vmešavala v pravico do življenja, svobode in varnosti. Razsodba sodišča velja za veliko zmago kanadskih aktivistov za pravice migrantov.

Sodnica je sicer razsodbo zadržala za šest mesecev, da omogoči odgovor kanadskega parlamenta in ameriškega kongresa. Prav tako je na razsodbo še mogoča pritožba. Ameriške migracijske oblasti se na razsodbo še niso odzvale.