Kanarski otoki: na otok z 12.000 prebivalci v nekaj dneh 9.000 migrantov

Na Kanarske otoke je konec tedna v vsega 24 urah prispelo več kot 1500 migrantov, kar je največ doslej. Med prišleki je bilo v soboto najmanj 120 mladoletnikov, je ob sklicevanju na pristojne oblasti poročala španska javna televizija RTVE, ki je dogajanje označila za "žalosten rekord".

Dosedanji dnevni rekord je bil zabeležen 7. novembra 2020, ko so na Kanarskih otokih rešili 1461 ljudi. Takrat je bila večina prihodov osredotočena na Gran Canario.

Migranti prihajajo predvsem iz Senegala, Gambije, Mavretanije in Gvineje. Do otočja poskušajo pripluti čez Atlantski ocean, potovanje z neustrezno opremljenimi plovili pa lahko traja tudi teden dni.