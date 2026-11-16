Kanarski otoki: na otok z 12.000 prebivalci v nekaj dneh 9.000 migrantov

Na Kanarske otoke je konec tedna v vsega 24 urah prispelo več kot 1500 migrantov, kar je največ doslej. Med prišleki je bilo v soboto najmanj 120 mladoletnikov, je ob sklicevanju na pristojne oblasti poročala španska javna televizija RTVE, ki je dogajanje označila za "žalosten rekord".
Dosedanji dnevni rekord je bil zabeležen 7. novembra 2020, ko so na Kanarskih otokih rešili 1461 ljudi. Takrat je bila večina prihodov osredotočena na Gran Canario.
Migranti prihajajo predvsem iz Senegala, Gambije, Mavretanije in Gvineje. Do otočja poskušajo pripluti čez Atlantski ocean, potovanje z neustrezno opremljenimi plovili pa lahko traja tudi teden dni.
Otok z 12.000 prebivalci v dveh tednih sprejel več kot 9000 migrantov
Posebej zahtevne so razmere na El Hierru, najmanjšem od glavnih naseljenih Kanarskih otokov. Otok ima nekaj več kot 12.000 prebivalcev, v zadnjih tednih pa je postal eno glavnih pristanišč za prihod migrantov iz zahodne Afrike.
Po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung je od začetka novembra na El Hierro z 91 čolni prispelo že več kot 9000 ljudi. To pomeni število prihodov, primerljivo s približno tremi četrtinami stalnega prebivalstva otoka.
Zaradi velikega števila prihodov je španska vlada za Kanarske otoke že razglasila izredne razmere na področju migracij.
Predsednik regionalne vlade Kanarskih otokov Fernando Clavijo je v nedeljo od Madrida zahteval takojšnjo izpolnitev dogovorjenih ukrepov pomoči.
Med njimi so zagotovitev dodatnih nastanitvenih zmogljivosti, okrepitev zdravstvene oskrbe ter hitrejše premeščanje migrantov na druge otoke in na špansko celino.
Ena najnevarnejših migracijskih poti v Evropo
Atlantska pot iz zahodne Afrike proti Kanarskim otokom velja za eno najnevarnejših migracijskih poti v Evropo. Zaradi močnih tokov, nepredvidljivega vremena in dolgih razdalj so prečkanja s prenatrpanimi čolni izjemno tvegana.
Po podatkih španske humanitarne organizacije Caminando Fronteras, ki spremlja smrti in izginotja migrantov na poteh proti Evropi, je v prvih petih mesecih letošnjega leta med poskusi doseči Kanarske otoke umrlo najmanj 635 ljudi.
Španski mediji povečanje števila prihodov v zadnjih tednih povezujejo predvsem s poglabljanjem socialne in gospodarske krize v Senegalu.