Nad švicarsko vasjo visi milijone kubičnih metrov skal

1300 prebivalcem, ki živijo v značilni alpski pokrajini, obdani z belimi gorami, namesto mestnega vrveža pa jim v daljavi odmevajo zvoki kravjih zvoncev, grozi gorska skalna formacija, imenovana Spitze Stei. Skala je vse bolj nestabilna in bi se ob taljenju ledu lahko odkrušila in odkotalila v dolino.

Ob vse višjih temperaturah se talijo zamrznjeni sedimenti, ki služijo kot nekakšno lepilo med kamninami. Zemeljskih plazov je zato vse več.

Maja lani je odmeval podoben primer v vasi Blatten, ko se je z vrha gore odlomil večji del ledenika. Ogromen plaz ledu, blata in kamenja je vasico dobesedno pokopal.