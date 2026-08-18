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Nad švicarsko vasjo visi milijone kubičnih metrov skal

Kandersteg, 18. 08. 2026 18.03 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
N.L.
Kandersteg v Švici

Še eno švicarsko vasico bi lahko pokopal plaz. Tokrat je na udaru Kandersteg v kantonu Bern. Nad vasjo je vse bolj nestabilna ogromna skala, ki bi se lahko ob nadaljnjem taljenju ledu odkrušila in zgrmela v dolino. Po nekaterih ocenah bi v dolino lahko zdrsnilo približno 15–20 milijonov kubičnih metrov materiala.

1300 prebivalcem, ki živijo v značilni alpski pokrajini, obdani z belimi gorami, namesto mestnega vrveža pa jim v daljavi odmevajo zvoki kravjih zvoncev, grozi gorska skalna formacija, imenovana Spitze Stei. Skala je vse bolj nestabilna in bi se ob taljenju ledu lahko odkrušila in odkotalila v dolino.

Ob vse višjih temperaturah se talijo zamrznjeni sedimenti, ki služijo kot nekakšno lepilo med kamninami. Zemeljskih plazov je zato vse več.

Maja lani je odmeval podoben primer v vasi Blatten, ko se je z vrha gore odlomil večji del ledenika. Ogromen plaz ledu, blata in kamenja je vasico dobesedno pokopal.

Kandersteg naj bi se takšnemu scenariju vendarle izognil. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo skala verjetno razpadla postopoma in ne v enem ogromnem kosu, a proti vasi bi ob tem še vedno lahko poleteli večji deli skal, zato so že pripravili načrte za evakuacijo, skalo pa stalno spremljajo.

Nathan Solothurnmann, strokovnjak za podnebje in energijo pri Greenpeaceu v Švici, je za ABC dejal, da bodo nekatere doline v prihodnje lahko ostale brez prebivalcev, saj bo nevarnost plazov enostavno prevelika, ukrepi, s katerimi bi zaščitili vso infrastrukturo, pa predragi.

Kandersteg Švica skalni plaz permafrost

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HardKore
18. 08. 2026 19.58
Nad celim svetom visi milijarde milijonov kubikov, pa še vedno vsi capljate nad svojimi levimi in desnimi...
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0 0
Antena
18. 08. 2026 19.56
Ajoj
Odgovori
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