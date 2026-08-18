Nad švicarsko vasjo visi milijone kubičnih metrov skal

1300 prebivalcem, ki živijo v značilni alpski pokrajini, obdani z belimi gorami, namesto mestnega vrveža pa jim v daljavi odmevajo zvoki kravjih zvoncev, grozi gorska skalna formacija, imenovana Spitze Stei. Skala je vse bolj nestabilna in bi se ob taljenju ledu lahko odkrušila in odkotalila v dolino.
Ob vse višjih temperaturah se talijo zamrznjeni sedimenti, ki služijo kot nekakšno lepilo med kamninami. Zemeljskih plazov je zato vse več.
Maja lani je odmeval podoben primer v vasi Blatten, ko se je z vrha gore odlomil večji del ledenika. Ogromen plaz ledu, blata in kamenja je vasico dobesedno pokopal.
Kandersteg naj bi se takšnemu scenariju vendarle izognil. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo skala verjetno razpadla postopoma in ne v enem ogromnem kosu, a proti vasi bi ob tem še vedno lahko poleteli večji deli skal, zato so že pripravili načrte za evakuacijo, skalo pa stalno spremljajo.
Nathan Solothurnmann, strokovnjak za podnebje in energijo pri Greenpeaceu v Švici, je za ABC dejal, da bodo nekatere doline v prihodnje lahko ostale brez prebivalcev, saj bo nevarnost plazov enostavno prevelika, ukrepi, s katerimi bi zaščitili vso infrastrukturo, pa predragi.
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