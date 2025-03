Kandidatka na parlamentarnih volitvah naj bi umorila svojo mamo

"Po do sedaj ugotovljenih podatkih je 30. marca, med 13.30 in 14. uro, v stanovanju na območju Vrbanov 62-letna ženska do smrti zadavila 84-letnega družinskega člana," so sporočili z zagrebške policije.

Na kraju dogodka je bil opravljen ogled, ki ga je vodil namestnik županijskega državnega tožilca v Zagrebu v sodelovanju s policisti zagrebške policije. Po preiskavi so truplo prepeljali na Inštitut za sodno medicino in kriminologijo, kjer bodo opravili obdukcijo, poroča Net.hr.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja hudega umora so policisti osumljenko pridržali in na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.