V strmoglavljenju helikopterja izgubil sina, dva vnuka in snaho

"V sredo zvečer sta Darren in njegova žena Cindy prejela srce parajočo novico, ki si je ne želi slišati noben starš," piše v izjavi kampanje ameriškega politika Darrena Baileyja. "Njun sin Zachary, njegova žena Kelsey in njuna otroka, 12-letna Vada Rose ter 7-letni Samuel, so tragično izgubili življenje v helikopterski nesreči v Montani," so dodali. Na krovu helikopterja ni bil le njun desetletni sin Finn (Baileyjev vnuk), poroča Guardian. Republikanski kandidat ima (oz. je imel) po navedbah lokalnega spletnega medija Capitol News Illinois tri sinove, hčer in trinajst vnukov.
Na omrežju X je bilo zapisano, da sta "Darren in Cindy strta zaradi te nepredstavljive izgube" ter da tolažbo iščeta "v svoji veri, družini in molitvah številnih, ki ju imajo radi in jima stojijo ob strani". Družina Bailey se je zahvalila podpornikom za njihovo prijaznost in prosi za zasebnost, "medtem ko žalujejo in v tem težkem času držijo svoje bližnje čim bližje sebi".
Oblasti za zdaj še niso objavile informacij o vzroku strmoglavljenja helikopterja. Nacionalni odbor za varnost v prometu (National Transportation Safety Board – NTSB) je zjutraj na družbenih omrežjih sporočil, da preiskuje strmoglavljenje helikopterja Robinson R66 v bližini mesta Ekalaka v jugovzhodnem delu zvezne države Montana.
Po poročanju NBC Montana so se reševalne službe okrožja Carter odzvale na nesrečo helikopterja v sredo ob 19.22 po lokalnem času, vendar dodatne podrobnosti o nesreči za zdaj še niso bile na voljo.
59-letni republikanec se trenutno poteguje za položaj guvernerja Illinoisa na volitvah leta 2026. To je njegova druga kampanja za najvišji položaj v zvezni državi – na volitvah leta 2022 ga je premagal demokratski guverner JB Pritzker v enem najdražjih nepredsedniških volilnih bojev v zgodovini ZDA. Takrat je Bailey sicer osvojil republikansko nominacijo, a je v splošnih volitvah prepričljivo izgubil.
Politik iz južnega Illinoisa je bil pred tem izvoljen za državnega senatorja, še prej pa je služboval kot poslanec v predstavniškem domu Illinoisa.
Tudi tokrat kandidira za republikansko nominacijo za guvernerske volitve leta 2026 s konservativnim programom, v katerem odločno nasprotuje splavu, močno podpira pravico do nošenja orožja in organe pregona ter kritizira reforme kazenskega pravosodja.
