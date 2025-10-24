V strmoglavljenju helikopterja izgubil sina, dva vnuka in snaho

Na fotografiji (od leve proti desni): Finn Bailey (10 let; ni bil na krovu), Samuel Bailey (7 let), njuna mama Kelsey Bailey, Vada Rose Bailey (12 let) in oče Zachary Bailey.

"V sredo zvečer sta Darren in njegova žena Cindy prejela srce parajočo novico, ki si je ne želi slišati noben starš," piše v izjavi kampanje ameriškega politika Darrena Baileyja. "Njun sin Zachary, njegova žena Kelsey in njuna otroka, 12-letna Vada Rose ter 7-letni Samuel, so tragično izgubili življenje v helikopterski nesreči v Montani," so dodali. Na krovu helikopterja ni bil le njun desetletni sin Finn (Baileyjev vnuk), poroča Guardian. Republikanski kandidat ima (oz. je imel) po navedbah lokalnega spletnega medija Capitol News Illinois tri sinove, hčer in trinajst vnukov.

Na omrežju X je bilo zapisano, da sta "Darren in Cindy strta zaradi te nepredstavljive izgube" ter da tolažbo iščeta "v svoji veri, družini in molitvah številnih, ki ju imajo radi in jima stojijo ob strani". Družina Bailey se je zahvalila podpornikom za njihovo prijaznost in prosi za zasebnost, "medtem ko žalujejo in v tem težkem času držijo svoje bližnje čim bližje sebi".

Oblasti za zdaj še niso objavile informacij o vzroku strmoglavljenja helikopterja. Nacionalni odbor za varnost v prometu (National Transportation Safety Board – NTSB) je zjutraj na družbenih omrežjih sporočil, da preiskuje strmoglavljenje helikopterja Robinson R66 v bližini mesta Ekalaka v jugovzhodnem delu zvezne države Montana.

Po poročanju NBC Montana so se reševalne službe okrožja Carter odzvale na nesrečo helikopterja v sredo ob 19.22 po lokalnem času, vendar dodatne podrobnosti o nesreči za zdaj še niso bile na voljo.