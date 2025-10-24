Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V strmoglavljenju helikopterja izgubil sina, dva vnuka in snaho

Illinois, 24. 10. 2025 07.49 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
7

Nekdanji senator zvezne države Illinois Darren Bailey, ki kandidira za guvernerja na volitvah leta 2026, žaluje za štirimi družinskimi člani, ki so v sredo umrli, ko je njihov helikopter strmoglavil v Montani. Z ženo jima je ostal le desetletni sin Finn, ki ni bil na krovu. Zakaj je do nesreče prišlo, še ni znano.

Na fotografiji (od leve proti desni): Finn Bailey (10 let; ni bil na krovu), Samuel Bailey (7 let), njuna mama Kelsey Bailey, Vada Rose Bailey (12 let) in oče Zachary Bailey.
Na fotografiji (od leve proti desni): Finn Bailey (10 let; ni bil na krovu), Samuel Bailey (7 let), njuna mama Kelsey Bailey, Vada Rose Bailey (12 let) in oče Zachary Bailey. FOTO: AP

"V sredo zvečer sta Darren in njegova žena Cindy prejela srce parajočo novico, ki si je ne želi slišati noben starš," piše v izjavi kampanje ameriškega politika Darrena Baileyja. "Njun sin Zachary, njegova žena Kelsey in njuna otroka, 12-letna Vada Rose ter 7-letni Samuel, so tragično izgubili življenje v helikopterski nesreči v Montani," so dodali. Na krovu helikopterja ni bil le njun desetletni sin Finn (Baileyjev vnuk), poroča Guardian. Republikanski kandidat ima (oz. je imel) po navedbah lokalnega spletnega medija Capitol News Illinois tri sinove, hčer in trinajst vnukov.

Na omrežju X je bilo zapisano, da sta "Darren in Cindy strta zaradi te nepredstavljive izgube" ter da tolažbo iščeta "v svoji veri, družini in molitvah številnih, ki ju imajo radi in jima stojijo ob strani". Družina Bailey se je zahvalila podpornikom za njihovo prijaznost in prosi za zasebnost, "medtem ko žalujejo in v tem težkem času držijo svoje bližnje čim bližje sebi".

Oblasti za zdaj še niso objavile informacij o vzroku strmoglavljenja helikopterja. Nacionalni odbor za varnost v prometu (National Transportation Safety Board – NTSB) je zjutraj na družbenih omrežjih sporočil, da preiskuje strmoglavljenje helikopterja Robinson R66 v bližini mesta Ekalaka v jugovzhodnem delu zvezne države Montana.

Po poročanju NBC Montana so se reševalne službe okrožja Carter odzvale na nesrečo helikopterja v sredo ob 19.22 po lokalnem času, vendar dodatne podrobnosti o nesreči za zdaj še niso bile na voljo. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

59-letni republikanec se trenutno poteguje za položaj guvernerja Illinoisa na volitvah leta 2026. To je njegova druga kampanja za najvišji položaj v zvezni državi – na volitvah leta 2022 ga je premagal demokratski guverner JB Pritzker v enem najdražjih nepredsedniških volilnih bojev v zgodovini ZDA. Takrat je Bailey sicer osvojil republikansko nominacijo, a je v splošnih volitvah prepričljivo izgubil.

Darren Bailey se trenutno poteguje za položaj guvernerja Illinoisa na volitvah leta 2026.
Darren Bailey se trenutno poteguje za položaj guvernerja Illinoisa na volitvah leta 2026. FOTO: AP

Politik iz južnega Illinoisa je bil pred tem izvoljen za državnega senatorja, še prej pa je služboval kot poslanec v predstavniškem domu Illinoisa.

Tudi tokrat kandidira za republikansko nominacijo za guvernerske volitve leta 2026 s konservativnim programom, v katerem odločno nasprotuje splavu, močno podpira pravico do nošenja orožja in organe pregona ter kritizira reforme kazenskega pravosodja.

Darren Bailey guverner Illinois volitve
Naslednji članek

Trump prekinil trgovinska pogajanja s Kanado, razlog: citiranje Ronalda Reagana

Naslednji članek

Trump pomilostil ustanovitelja borze kriptovalut Binance

SORODNI ČLANKI

Trump želi zapreti guvernerja Illinoisa in župana Chicaga

Trumpovi vojaki še v Chicago in New York? Guverner: To je zloraba oblasti

Kalifornijski guverner: Trump je neuravnovešeni diktator

Republikanski boj: Trumpu za ovratnik diha floridski guverner DeSantis

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
abc123def456
24. 10. 2025 10.03
bog mu je poslal sporoccilo ....
ODGOVORI
0 0
Wolfman
24. 10. 2025 09.26
+0
Koliko guvernerjev in senatorjev je že umrlo v drugem mandatu Donal Trumpa? Demokracija po ameriško je res veliko zlo!
ODGOVORI
3 3
Teleport
24. 10. 2025 09.41
+1
Ne padajo skozi okna tako kot v rusiji
ODGOVORI
2 1
Wolfman
24. 10. 2025 09.50
-3
Ne to, ne pobijajo pa otrok ali družine takšnih posameznikov. V ZDA Trump temu reče tudi kolateralna...
ODGOVORI
0 3
asdfghjklč
24. 10. 2025 09.51
+1
Ja, potem so padci letal tudi politično maslo?
ODGOVORI
1 0
anabanana
24. 10. 2025 09.13
-1
Nekdanji senator zvezne države Illinois Darren Bailey, ki kandidira za guvernerja na volitvah leta 2026, žaluje za štirimi družinskimi člani, MODERATOR a ne vidiš napake 2026, briši
ODGOVORI
1 2
agent.brinko
24. 10. 2025 09.57
+1
še enkrat preberi, čeprav nerad priznam, tukaj je pravilno napisano
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306