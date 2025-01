'Kandidiral sem, ker sem verjel, da je na kocki duša Amerike'

"Bili smo v primežu najhujše pandemije zadnjega stoletja, najhujše gospodarske krize po veliki depresiji in najhujšega napada na našo demokracijo po državljanski vojni," je spomnil. "A stopili smo skupaj in na koncu izšli močnejši, uspešnešjši in varnejši," je dejal.

Spomnil se je tudii svoje odločitve za kandidaturo. "Verjel sem, da je na kocki duša Amerike. Na kocki je bila sama narava tega, kar smo - in še vedno je tako," je v poslovilnem pismu sporočil Biden. "Da sem lahko temu narodu služil več kot 50 let je privilegij mojega življenja. Američanom sem dal svoje srce in dušo in v zameno sem bil milijonkrat blagoslovljen z ljubeznijo in podporo," je še dejal.

Državljane je spomnil, da so zgodovina, moč in ameriška ideja zdaj v njihovih rokah. "Le vero moramo ohraniti in se spomniti tega, kdo smo," je dejal in ob koncu zapisal le še: "Hvala."

Biden sicer položaj zapušča z 39-odtotno podporo, kaže raziskava podjetja Gallup.

Izpostavil svoje dosežke

Ob svojem slovesu je delil tudi povzetek napredka, ki so ga dosegli v času njegovega mandata. Bidnova administracija med drugim trdi, da je država od Bidnovega nastopa pred štirimi leti gospodarsko napredovala. Posebej je izpostavil, da je ameriško gospodarstvo danes najmočnejše na svetu, da so ustvarili rekordnih 16,6 milijona novih delovnih mest, plače rastejo, inflacija pa sicer pada, čeprav so prav slednjo številni označili kot razlog, da so na novembrskih volitvah podprli njegovega protikandidata Donalda Trumpa.

Stopnja brezposelnosti v ZDA je v času, ko je Biden nastopil svoj mandat, znašala 6,4 odstotka, gospodarstvo pa je še vedno ogroženo zaradi svetovne pandemije covida-19. Predsednik položaj zapušča s 4,1-odstotno stopnjo brezposelnosti (kolikor so jo izmerili decembra).

Dodal je, da je tudi razlika v premoženju med rasami najnižja v zadnjih 20 letih, da obnavljajo tako mestne, kot primestne, podeželske in plemenske skupnosti ter da se v ZDA vrača tudi proizvodnja.

Navedel je tudi nekatere dosežke na področju znanosti in zdravstva, med drugim, da so ZDA znova postale vodilne na področju znanosti in inovacij ter da so se uspešno spopadli tudi s teorijami zarote v farmacevtski industriji. Omenil pa je tudi, da so v času njegovega mandata znižali stroške zdravil na recept za starejše ter da ima zdravstveno zavarovanje danes urejeno največ ljudi v državi doslej.

V svojem mandatu je zeleno luč prižgal tudi več zakonom, med drugim zakonu, ki pomaga veteranom, ki so bili izpostavljeni strupenim materialom, in "najpomembnejši podnebni zakon doslej in prvi večji zakon o varni uporabi orožja v skoraj 30 letih". "Danes je stopnja nasilnega kriminala najnižja v zadnjih 50 letih," je sporočil.

Prepričan je tudi, da je okrepil odnose z zavezniki ter da so v zadnjih štirih letih oslabili moč ključnih nasprotnikov, kot sta Iran in Rusija. "ZDA zapuščam z močnejšimi zavezniki in z več prijatelji, naši nasprotniki pa so šibkejši. Za seboj puščam Ameriko, ki znova vodi, združuje države, določa agendo in vizijami, ki jih podpirajo tudi drugi," je dejal v ponedeljek.

Podprl je tudi odločitev, da ameriška vojska zapusti Afganistan, s čimer da se je končala najdlje trajajoča ameriška vojna.