Kaos med zaprisego slavnega zdravnika: Trump govoril, deklica omedlela

Kmalu za tem, ko je znani ameriški zdravnik Mehmet Oz zaprisegel kot skrbnik centrov za Medicare in Medicaid, se je v Ovalni pisarni Bele hiše odvil kaos. Na govorniškem odru je ameriški predsednik Donald Trump začel nagovarjati množico, a njegov govor je bil kmalu prekinjen.

"Vaše življenje bo v veliki nevarnosti in vsi boste zelo nesrečni," je moč slišati Trumpa, ko množica izgubi pozornost. Predsednika prekinejo in opozorijo na dogajanje za kamerami, Oz pa nemudoma pohiti med množico. Trump še nekaj časa obstane za govorniškim pultom in spremlja dogajanje, osebje pa začne prazniti prostor: "Novinarji, odidite."