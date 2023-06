Kaos na beograjskem letališču: potniki čakali, nihče ni povedal, zakaj

Ko so zmedeni potniki o tem, kaj se pravzaprav dogaja na beograjskem letališču, povprašali zaposlene ob okencih, so jim ti odgovorili, da zastoji niso njihova krivda. Več informacij čakajočim ni bilo podanih, so pa tudi zaposleni na srbskem letališču dejali, da se jim kaj takega še ni zgodilo.

Prvi so se z odpovedanim letom ob 3.30 srečali tisti, ki so želeli poleteti do Turčije. Od prihodu na letališče so jih obvestili, da je let predstavljen na 9.54. Okoli 7. ure so nato sporočili, da leta ne bo. Kdaj bodo lahko poleteli proti jugu, ni jasno.

Zamujajo tudi leti v Krakov, Zürich, Istanbul, Tivat, Banja Luko in Heraklion. Vsega skupaj je bilo odpovedanih in predstavljenih nekaj več kot 10 letov, srbske medije povzema Dnevnik.hr.