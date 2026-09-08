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Kaos na britanskih letališčih, odpovedanih več sto letov

London, 08. 09. 2026 20.24 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Londonsko letališče

Tehnična napaka v sistemu kontrole letenja je na številnih britanskih letališčih povzročila kaos. O težavah med drugim poročajo z londonskih letališč Heathrow, Gatwick in Stansted, pa tudi z letališč v Manchestru in Birminghamu. Po podatkih portala za letalske podatke Flightradar24 je bilo do zgodnjega večera odpovedanih več sto letov.

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Podjetje Nats, ki je v več britanskih mestih odgovorno za nadzor letenja, je sporočilo, da gre za težavo s sistemom za obdelavo letov. Pozno popoldne je v posodobitvi na družbenem omrežju X zapisalo, da napako odpravljajo.

Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je po poročanju britanskega BBC sporočil, da je bilo odpovedanih več kot 50 letov te družbe, več kot 65.000 njihovih potnikov pa je imelo zamudo do osem ur.

Flightradar24 sicer navaja, da je easyJet odpovedal 218 letov, British Airways 132, Ryanair 41, KLM 37 in Eurowings 22.

Zaradi motenj v Veliki Britaniji je prišlo tudi do težav na evropskih letališčih, kjer je bilo odpovedanih več letov. S spletne strani Letališča Jožeta Pučnika je razvidno, da bodo nove informacije o letalu družbe British Airways, ki bi moralo v Ljubljani pristati ob 16.20, na voljo ob 20. uri. Takrat so napovedane tudi nove informacije o letu British Airways iz Ljubljane v London, ki je bil predviden ob 17.05.

Nove informacije o letalu, ki bi moralo v Ljubljani pristati ob 16.20, bodo na voljo ob 20. uri.
Nove informacije o letalu, ki bi moralo v Ljubljani pristati ob 16.20, bodo na voljo ob 20. uri.
FOTO: Ljubljana Airport

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je bilo odpovedanih več letov v London z nemških letališč Frankfurt, Düsseldorf in München ter švicarskega Züricha.

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