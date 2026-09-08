Kaos na britanskih letališčih, odpovedanih več sto letov

Podjetje Nats, ki je v več britanskih mestih odgovorno za nadzor letenja, je sporočilo, da gre za težavo s sistemom za obdelavo letov. Pozno popoldne je v posodobitvi na družbenem omrežju X zapisalo, da napako odpravljajo.

Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je po poročanju britanskega BBC sporočil, da je bilo odpovedanih več kot 50 letov te družbe, več kot 65.000 njihovih potnikov pa je imelo zamudo do osem ur.

Flightradar24 sicer navaja, da je easyJet odpovedal 218 letov, British Airways 132, Ryanair 41, KLM 37 in Eurowings 22.