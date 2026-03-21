Kaos na črpalki: napaka poskrbela za velik padec cene dizla

Od začetka vojne na Bližnjem vzhodu cene bencina in dizla le še naraščajo, zato seveda vozniki izkoristijo vsako priložnost, ki se jim ponudi, da bi gorivo natočili po čim nižji ceni. V sredo zvečer je tako tehnična napaka v sistemu za avtomatski nadzor cen v nemškem mestu Bünde poskrbela za pravo manično stanje med vozniki.

Kot poroča portal Focus.de , je cena dizla na enem od samopostrežnih bencinskih servisov za krajši čas padla na 1,20 evra na liter, pri operaterju pa je ostala neopažena okoli 90 minut. Ne pa tudi pri voznikih.

Po podatkih AMZS liter dizla v Nemčiji sicer stane 2,263 evra.

Številni so tako izkoristili situacijo in na črpalki in v njeni okolici povzročili prometne zastoje. Na TikToku se je pojavil videoposnetek dolgih kolon in množice avtomobilov, ki so čakali, da natočijo poceni gorivo. Nekateri so s seboj prinesli tudi dodatne kanistre, med katerimi je bilo opaziti tudi viličarja.

Operater je kasneje za nemški Bild pojasnil, da je šlo za "nadležno tehnično napako", za nemški časopis Neue Osnabrücker Zeitung pa je lastnik dejal, da so napako odkrili šele, ko jih je nanjo opozoril sosed. Ceno so takrat ročno popravili.