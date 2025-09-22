Kaos na evropskih letališčih: identificirali izsiljevalsko programsko opremo

Motnje, ki so čez vikend prizadele več evropskih letališč, so bile posledica incidenta z izsiljevalsko programsko opremo tretje osebe, je po poročanju Deutsche Welle v ponedeljek sporočila agencija Evropske unije za kibernetsko varnost Enisa. "Vrsta izsiljevalske programske opreme je bila identificirana. V preiskavo so vključeni organi pregona," so zapisali.

Več večjih evropskih letališč se je v soboto soočalo z motnjami po kibernetskem napadu, ki je bil usmerjen na ponudnika storitev za sisteme za prijavo in vkrcanje. In tudi dva dni kasneje – v ponedeljek – je delovanje še vedno moteno. Težave tako na primer še vedno zaznavajo na berlinskem letališču.

Bruselj je medtem že v soboto zvečer sporočil, da bodo prizadeti tudi nedeljski leti. Letalske družbe so zato prosile, naj za 21. september odpovedo polovico načrtovanih odhodnih letov, s čimer so se želeli izogniti dolgim čakalnim vrstam in poznim odpovedim. Potnike so ob tem pozvali, naj pred odhodom pri svojih letalskih družbah preverijo in potrdijo potovanje.