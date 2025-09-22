Svetli način
Tujina

Kaos na evropskih letališčih: identificirali izsiljevalsko programsko opremo

22. 09. 2025 11.07

M.P.
6

Agencija EU za kibernetsko varnost je sporočila, da so identificirali izsiljevalsko programsko opremo, ki je minuli konec tedna povzročila kaos na številnih evropskih letališčih. Kot smo že poročali, je hekerski napad povzročil večje motnje na evropskih letalskih vozliščih v Berlinu, Londonu, Bruslju in Dublinu.

Motnje, ki so čez vikend prizadele več evropskih letališč, so bile posledica incidenta z izsiljevalsko programsko opremo tretje osebe, je po poročanju Deutsche Welle v ponedeljek sporočila agencija Evropske unije za kibernetsko varnost Enisa. "Vrsta izsiljevalske programske opreme je bila identificirana. V preiskavo so vključeni organi pregona," so zapisali.

Kaos na berlinskem letališču
Kaos na berlinskem letališču FOTO: AP

Več večjih evropskih letališč se je v soboto soočalo z motnjami po kibernetskem napadu, ki je bil usmerjen na ponudnika storitev za sisteme za prijavo in vkrcanje. In tudi dva dni kasneje – v ponedeljek – je delovanje še vedno moteno. Težave tako na primer še vedno zaznavajo na berlinskem letališču.

Bruselj je medtem že v soboto zvečer sporočil, da bodo prizadeti tudi nedeljski leti. Letalske družbe so zato prosile, naj za 21. september odpovedo polovico načrtovanih odhodnih letov, s čimer so se želeli izogniti dolgim čakalnim vrstam in poznim odpovedim. Potnike so ob tem pozvali, naj pred odhodom pri svojih letalskih družbah preverijo in potrdijo potovanje.

Odpovedi letov zaradi kibernetskega napada
Odpovedi letov zaradi kibernetskega napada FOTO: AP

Kibernetski napad na ponudnika storitev za sisteme prijave in vkrcanja se je zgodil v petek zvečer. Po podatkih ponudnika Cirium je bilo doslej na letališču Heathrow, v Berlinu in Bruslju odpovedanih 29 letov. Kasneje je dublinsko letališče sporočilo, da so težave v manjšem obsegu zaznali tudi na letališču Cork, drugem največjem letališču na Irskem.

Težave so zaznali tudi v sistemih za prijavo in oddajo prtljage, je sporočil ponudnik letaliških storitev Collins Aerospace. Zaplet so reševali z ročnimi postopki prijave.

Domnevni kibernetski napad se je zgodil dan po tem, ko je letališče v Sankt Peterburgu, drugem največjem ruskem mestu, sporočilo, da je nekdo vdrl v njihovo spletno stran.

kibernetski napad letališča kaos
KOMENTARJI (6)

Killing of Hind Rajab
22. 09. 2025 12.22
vse ok...isto kot el. napad na avion vonderlajdre ...ki se je seveda izkazal za laž...kot vedno...
bohinj je zakon
22. 09. 2025 12.17
Otroci se zaigrali.
suleol
22. 09. 2025 12.17
rusi kao spet? 😆
Sventevith
22. 09. 2025 12.11
+1
Iskanje zunanjih sovražnikov.....:))))
tornadotex
22. 09. 2025 11.53
-6
Zopet Rusi...Zadnji čas da jo dobijo po p...
Killing of Hind Rajab
22. 09. 2025 12.21
zopet Rusi kaj...???? ti veš več kot vse eu varnostne službe, ki trdijo da niso Rusi....
