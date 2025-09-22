Kaos na evropskih letališčih: identificirali izsiljevalsko programsko opremo

Motnje, ki so čez vikend prizadele več evropskih letališč, so bile posledica incidenta z izsiljevalsko programsko opremo tretje osebe, je po poročanju Deutsche Welle v ponedeljek sporočila agencija Evropske unije za kibernetsko varnost Enisa. "Vrsta izsiljevalske programske opreme je bila identificirana. V preiskavo so vključeni organi pregona," so zapisali.
Več večjih evropskih letališč se je v soboto soočalo z motnjami po kibernetskem napadu, ki je bil usmerjen na ponudnika storitev za sisteme za prijavo in vkrcanje. In tudi dva dni kasneje – v ponedeljek – je delovanje še vedno moteno. Težave tako na primer še vedno zaznavajo na berlinskem letališču.
Bruselj je medtem že v soboto zvečer sporočil, da bodo prizadeti tudi nedeljski leti. Letalske družbe so zato prosile, naj za 21. september odpovedo polovico načrtovanih odhodnih letov, s čimer so se želeli izogniti dolgim čakalnim vrstam in poznim odpovedim. Potnike so ob tem pozvali, naj pred odhodom pri svojih letalskih družbah preverijo in potrdijo potovanje.
Kibernetski napad na ponudnika storitev za sisteme prijave in vkrcanja se je zgodil v petek zvečer. Po podatkih ponudnika Cirium je bilo doslej na letališču Heathrow, v Berlinu in Bruslju odpovedanih 29 letov. Kasneje je dublinsko letališče sporočilo, da so težave v manjšem obsegu zaznali tudi na letališču Cork, drugem največjem letališču na Irskem.
Težave so zaznali tudi v sistemih za prijavo in oddajo prtljage, je sporočil ponudnik letaliških storitev Collins Aerospace. Zaplet so reševali z ročnimi postopki prijave.
Domnevni kibernetski napad se je zgodil dan po tem, ko je letališče v Sankt Peterburgu, drugem največjem ruskem mestu, sporočilo, da je nekdo vdrl v njihovo spletno stran.
