Kaos na Haitiju: na begu več kot 200 zapornikov

Identiteta večine žrtev ni znana, čeprav so uradno že potrdili, da je med njimi tudi direktor omenjenega zapora, pa tudi da so ubežniki streljali na civiliste. "Umrlo je petindvajset ljudi, med njimi šest zapornikov in inšpektor Paul Hector Joseph , direktor zapora," je dejal haitijski sekretar za komunikacije Frantz Exantus . "Med mrtvimi je bilo nekaj civilistov, ki so jih ujetniki ubili med pobegom," je še potrdil. Pozneje je tvitnil, da jim je uspelo ujeti 60 zapornikov.

Med mrtvimi je tudi Anel Joseph , vodja razvpite tolpe, ki je v četrtek pobegnila tudi iz zapora v Port-au-Princeu, haitijski prestolnici. Joseph je z lisicami na rokah pobegnil tako, da ga je do sedaj še neznana oseba odpeljala na motornem kolesu. Na eni od kontrolnih točk ju je ustavila policija, nato pa je prišlo do medsebojnega obračuna. Policijski streli so bili usodni za Josepha.

Podrobnosti o pobegu še niso jasne. V četrtek okoli poldneva je iz zapora v nejasnih okoliščinah pobegnilo več kot 400 zapornikov. Očividci so povedali, da so se slišali streli, nato pa so zapornike videli bežati iz zapora. V bližnji trgovini z oblačili so ubežniki zaposlene prisilili, da so jim dali oblačila.

Po uradnih podatkih je še vedno na begu več kot 200 zapornikov. "Nekateri še vedno nosijo lisice. Daleč ne bodo prišli," so dejali pristojni. V zaporu v prestolnici je prostora za 872 zapornikov, v času pobega pa jih je bilo v njem 1542, kar je skoraj dvakrat več od dovoljene kapacitete.

Gre za najbolj množičen pobeg v zadnih desetih letih v tej revni karibski državi. Ravno ta zapor so leta 2014 obkolili oboroženi napadalci in izpustili več kot 300 zapornikov.

Haiti, država s približno 11 milijoni prebivalcev, je od začetka februarja v hudi politični krizi – takrat so oblasti aretirale približno 20 ljudi, vključno s sodnikom in policijskim inšpektorjem. Po podatkih policije so ti načrtovali državni udar in atentat na predsednika Jovena Moisa. Borci za človekove pravice pa trdijo, da predsednik za boj z nasprotniki uporablja tolpe, da so deli Port-au-Princea zaradi politične krize postali oaze kriminala in da obstajajo območja, kamor policiji ni dovoljeno vstopiti.