Kaos na Hrvaškem: ceste pobelil sneg, vozniki ujeti v dolgih kolonah

Ponekod na Hrvaškem težave povzročajo obilne snežne padavine. Te so zajele predvsem območje Delnic in Gorskega Kotarja, poroča Net.hr. Fotografije z avtoceste A6 prikazujejo zastoje, ki nastajajo na zasneženih cestah.

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"Trenutno iz notranjosti proti Hrvaškemu primorju oziroma Istri in obratno ni proste cestne poti za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki ter vozila brez ustrezne zimske opreme," so sporočili s Hrvaškega združenja za ceste (HAK).

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