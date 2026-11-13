Kaos na Hrvaškem: ceste pobelil sneg, vozniki ujeti v dolgih kolonah

Ponekod na Hrvaškem težave povzročajo obilne snežne padavine. Te so zajele predvsem območje Delnic in Gorskega Kotarja, poroča Net.hr. Fotografije z avtoceste A6 prikazujejo zastoje, ki nastajajo na zasneženih cestah.
"Trenutno iz notranjosti proti Hrvaškemu primorju oziroma Istri in obratno ni proste cestne poti za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki ter vozila brez ustrezne zimske opreme," so sporočili s Hrvaškega združenja za ceste (HAK).
V večjem delu države so ceste mokre in spolzke, ponekod so zavite v meglo. Ob obali piha burja, ponekod bi lahko prišlo do nevihtnih in orkanskih sunkov. Motene so tudi nekatere trajektne, katamaranske in ladijske linije.
Medtem vremenska napoved napoveduje poslabšanje vremena.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.