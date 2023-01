Kaos na hrvaški meji: 'Nehumano, čakamo 10 ur ...'

"Nehumano, čakamo 10 ur ...," med drugim tarnajo ujeti v kolonah vozil, poroča 24sata.hr. Največja gneča je bila zjutraj pri vstopu v Hrvaško iz Srbije. Na Bajakovem je bila čakalna doba približno šest ur, v Tovarniku pa dve uri.

Bralka, ki je medij obvestila o dogajanju v nočni gneči, je dejala, da so na premik za 3,5 kilometra čakali približno 10 ur.

Dodala je, da niso mogli nikjer kupiti ne vode ne hrane. "Ljudem se meša, ves čas trobijo. Nimajo hrane ali vode, to je nehumano," je opisala situacijo.

HAK medtem poroča, da je promet to jutro povečan na avtocesti A3 Bregana–Lipovac in na cestninski postaji Zagreb-vzhod v smeri Bregane, pa tudi na nekaterih mejnih prehodih s Srbijo, Črno goro ter Bosno in Hercegovino na poti proti Hrvaški, kjer so lahko čakalne dobe še naprej dolge tudi več ur.

Zaradi zaključka praznikov in počitnic pa se predvideva povečan promet tudi iz smeri Hrvaške skozi Slovenijo proti predoru Karavanke. Včeraj v popoldanskem času je tako prišlo do strnjene kolone in zastojev na gorenjskem avtocestnem odseku Lipce – Karavanke, so sporočili s PU Kranj. Vsem udeležencem svetujejo naj zagotavljajo večjo varnostno razdaljo, vozijo strpno in previdno.