Kaos na kabulskem letališču: nekaj ljudi umrlo, ko so skušali splezati na letala

Številni afganistanski civilisti na vsak način skušajo zapustiti državo. Množica ljudi blokira ceste na poti do letališča v Kabulu, čeprav so ustavili vse komercialne polete. Potekajo le evakuacijski poleti, ki jih ZDA in evropske države organizirajo za svoje državljane in sodelavce. Ljudje v paniki plezajo celo na vojaška tovorna letala, medtem ko ta že vzletajo in zapuščajo letališče. Pri tem je umrlo tudi nekaj ljudi.

Množica civilistov se že od sinoči zbira na mednarodnem letališču Hamid Karzaj v Kabulu. Nekateri skušajo s posebnimi vizumi zapustiti državo, spet drugi so na letališče prispeli brez kakršnih koli vozovnic ali dokumentov. Na letališču vlada kaos, prav tako tudi na cestah do letališča, ki jih blokira reka avtomobilov in množica pešcev. Medtem so sicer ustavili vse komercialne polete z letališča v Kabulu. Omogočali naj bi le še evakuacijske polete. Za varnost skušajo skrbeti ameriški vojaki, ki množico ljudi preganjajo tudi s streli v zrak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ena stran letališča je ostala nezavarovana in množica se je prebila do terminala, nato pa odšla na vzletno-pristajalno stezo. Priče navajajo, da so jih pripadniki ameriške vojske večkrat opozorili, naj se ne približujejo. Z letališča prihajajo dramatični posnetki z množico več tisoč ljudi na prostoru, kjer so parkirana letala za izkrcanje in vkrcanje potnikov. Med drugim so ljudje tekli ob letalu ameriške vojske, ko se je to že vozilo po stezi. Nekateri so se skušali ob strani oprijeti letala in splezati nanj.

Več Afganistancev je dejansko splezalo na ogrodje kolesa vojaškega tovornega letala, po tem ko je to že zapuščalo vzletno stezo kabulskega letališča. Pri tem naj bi po poročanju prič najmanj štirje padli z letala in umrli.

Na drugih posnetkih je videti civiliste, ki so plezali po ograji stopnišča, da bi se vkrcali na eno od prenapolnjenih letal. Nekaterih so pomagali, da so preplezali ograjo, drugi so viseli z nje.

Afganistance na letališče dodatno pognale govorice, da Kanada pošilja letala Ameriško veleposlaništvo v Kabulu je v tvitu sicer posvarilo Američane in Afganistance, naj ne hodijo na letališče. Kljub temu se je tam zbralo več tisoč Afganistancev, tudi takih brez vizumov ali dokumentov. Domnevno naj bi po družbenih omrežjih zakrožila sporočila, da nekatere države sprejemajo prošnje za azil. Portal Stars and Stripes poroča, da med prebivalstvom krožijo govorice, da naj bi Kanada po civiliste poslala letala. S tem naj bi omogočili odhod vsem, ki iščejo azil.

icon-expand Blokade na cestah do letališča v Kabulu FOTO: AP

Tuji mediji poročajo, da je kaos na mednarodnem letališču v Kabulu terjal najmanj pet smrtnih žrtev. Ena od prič navaja, da naj bi se ljudje smrtno ponesrečili ob tem, ko so plezali po stopnicah letala, druga pa je dejala, da ni povsem jasno, ali so ljudje umrli v stampedu ali so jih zadeli opozorilni streli ameriške vojske. Američani so medtem izpraznili veleposlaništvo v Kabulu in osebje preselili na letališče. Podobno so storili tudi Britanci. Nad stavbami veleposlaništev obeh držav je medtem zaplapolala talibanska zastava. Množične evakuacije tujih državljanov Zavezniške države skušajo iz Afganistana hitro evakuirati svoje državljane in tudi tiste Afganistance, ki so jim pomagali med njihovim delovanjem v tej državi. Britanski obrambni minister Ben Wallace je v pogovoru za Sky News zaradi tega izrazil razočaranje in dejal, da je to nekaj, česar si zagotovo niso želeli. "Priznam, da talibani zdaj nadzorujejo državo. Ni vam treba biti politolog, da vidite, kaj se dogaja," je dejal britanski minister. Hkrati pa je v odgovoru na novinarsko vprašanje zavrnil možnost, da bi se britanski vojaki vrnili v državo v boj proti talibanom. Tega nimajo v načrtu, je dejal. Dodal je, da je zdaj njihova prioriteta predvsem zagotoviti čim hitrejšo evakuacijo britanskih državljanov in Afganistancev, ki so povezani z Veliko Britanijo. "Naš cilj je okoli 1200 do 1500 odhodov na dan v skladu z zmogljivostjo naših letal in upam, da nam bo to uspelo vzdržati," je dodal.

icon-expand Nemčija pošilja letala v Afganistan FOTO: AP

Nemci so medtem del svojega diplomatskega osebja že umaknili v Katar, v Kabul pa je zjutraj poletelo novo letalo, s katerim naj bi odpeljali nemške državljane in Afganistance, ki so povezani z Nemčijo. Na tem letalu je tudi skupina nemških vojakov, ki bodo pomagali zagotoviti uspešno evakuacijo. Še ena ekipa pa naj bi v Taškentu v Uzbekistanu vzpostavila točko za evakuirane, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Gre za največjo evakuacijo nemške vojske in tudi najbolj nevarno, je v nedeljo zvečer opozorila nemška obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer. Francija bo medtem svoje državljane in afganistanske sodelavce začela umikati v bazo v Združenih arabskih emiratih, je sporočila obrambna ministrica Florence Parly. Prvi polet iz Kabula nameravajo izvesti danes. Nizozemska je napovedala, da bo v Afganistan poslala več vojaških letal, da bo iz države rešila svoje državljane in tamkajšnje sodelavce. Eno letalo je že na poti, je sporočila obrambna ministra Ank Bijleveld. V Italiji pristalo prvo letalo z diplomati in afganistanskimi sodelavci Na letališču v Rimu je danes pristalo prvo letalo iz Kabula, na katerem je bilo 74 diplomatov, italijanskih državljanov in nekdanjih afganistanskih sodelavcev italijanske vojske. Letalo je z letališča v Kabulu vzletelo v nedeljo, v prihodnjih dneh pa bodo organizirali dodatne lete, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

icon-expand Italijanski državljani in njihovi afganistanski sodelavci so prispeli v Italijo FOTO: AP