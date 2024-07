Hekerji naj bi napadli splitsko letališče: odpovedani leti in zmedeni potniki

Težave na letališču Svetega Jeronima v Kaštelu so se začele v ponedeljek okoli 19. ure zvečer. Po poročanju hrvaških medijev letala niso ne vzletala ne pristajala. Portal Dalmacija danas poroča o zgodbi Splitčana, ki je obtičal na Dunaju. Povedal jim je, da bi moralo letalo vzleteti ob 20.30, a da jih je pilot obvestil, da do nadaljnjega letala ne bodo letela proti Splitu. Odpovedane so bile tudi linije v Zagreb, London, Rim ...

Vzrok za nedelovanje informacijskega sistema je hekerski napad, poroča portal 24sata.

Preverili smo tudi letališko spletno stran, ki v torek okoli 8.30 še vedno ni delovala.

Splitsko letališče: Strokovne službe se intenzivno ukvarjajo s težavo

Oglasili so se tudi iz splitskega letališča in sporočili, da so v reševanje težave vključene vse pristojne institucije. "Strokovne službe se intenzivno ukvarjajo z odpravljanjem posledic tega napada," so poudarili in dodali, da so v stiku z vsemi letalskimi prevozniki in da skupaj iščejo rešitve.

Potnike so prosili za potrpežljivost in še enkrat zagotovili, da delajo vse, da bi bile težave čim prej odpravljene.