Tujina

Kaos na letu: potnik večkrat skušal vdreti v pilotsko kabino

Chicago, 30. 05. 2026 18.55 pred 9 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.Š.
United Airlines

Potniško letalo ameriške družbe United Airlines je moralo zaradi varnostnega incidenta med letom nepričakovano pristati v zvezni državi Wisconsin. Po poročanju ameriških medijev naj bi eden od potnikov večkrat poskušal vdreti v pilotsko kabino.

Letalo je bilo namenjeno iz Chicaga v Minneapolis, na krovu pa je bilo 147 potnikov. Namesto na končni destinaciji je posadka zaradi varnostnih razlogov pristala v mestu Madison.

Pri United Airlines so potrdili, da je do spremembe načrtovane poti prišlo zaradi "varnostnih pomislekov, povezanih z neobvladljivim potnikom". Podrobnosti o dogajanju na krovu niso razkrili.

Po poročanju televizije CNN, ki se sklicuje na posnetke komunikacije kontrole zračnega prometa, je kabinsko osebje sporočilo, da je potnik večkrat skušal vstopiti v pilotsko kabino. Po pristanku so ga prevzele in pridržale varnostne službe.

Letalske družbe po svetu po pandemiji opažajo več primerov neobvladljivega vedenja potnikov. Strokovnjaki razloge vidijo predvsem v večjem stresu med potovanji, dražjih vozovnicah, zamudah, odpovedih letov in vse bolj natrpanih letalih. Pomemben dejavnik ostaja tudi alkohol, saj je velik del sporov, agresivnega vedenja in konfliktov s posadko povezan prav s pitjem pred ali med letom.

Del incidentov je povezan tudi z duševnimi stiskami ali zdravstvenimi težavami potnikov. Hkrati so po terorističnih napadih 11. septembra varnostna pravila glede pilotske kabine izjemno stroga, zato letalske družbe ob vsakem poskusu nepooblaščenega dostopa ukrepajo takoj. Tudi manjši incident lahko povzroči preusmeritev leta, prisilni pristanek in aretacijo potnika, saj posadke ne smejo tvegati varnosti leta.

KOMENTARJI1

oježeš
30. 05. 2026 19.11
Verjamem, da je glavni vzrok teh nestrpnežev alkohol. Kajti pri opitem človeku popustijo vse zavore in pokaže svoj pravi obraz.
