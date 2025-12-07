Kaos na londonskem letališču Heathrow: skupinski prepir in solzivec

" Danes ob 8.14 smo bili poklicani na pomoč našim kolegom iz reševalnih služb pri incidentu v bližini terminala 3 na letališču Heathrow. Gasilci ostajajo na kraju dogodka," je pojasnil predstavnik londonske gasilske brigade. Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo veliko število oboroženih policistov na parkirišču, poroča Skynews.

Po prvih informacijah je skupina moških več ljudi poškropila s solzivcem in nato pobegnila s kraja dogodka. Reševalci so hitro prispeli in aretirali eno osebo. Trenutno je v priporu, preiskava pa se nadaljuje, iščejo še preostale udeležence. Poškodovane so odpeljali v bolnišnico. Policija je potrdila, da njihove poškodbe niso resne.

Poveljnik Peter Stevens je pojasnil, da incidenta ne obravnavajo kot terorističnega napada in da gre verjetno za stopnjevanje prepira: "Menimo, da je v incident vpletena skupina ljudi, ki so se poznali, prepir pa se je stopnjeval in naposled eskaliral."

Incident je povzročil precejšnje motnje v prometu. Letališče Heathrow je potnikom svetovalo, naj si za prihod na letališče vzamejo več časa in naj se za vsa vprašanja obrnejo na svoje letalske prevoznike. Moten je bil tudi železniški in podzemni promet.