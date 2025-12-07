Svetli način
Tujina

Kaos na londonskem letališču Heathrow: skupinski prepir in solzivec

London , 07. 12. 2025 12.20 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
9

Na londonskem letališču Heathrow se je zgodil incident, ki je povzročil kaos. Skupina moških naj bi več ljudi popršila s solzivcem, eno osebo so pridržali. To naj bi bila posledica prepira med skupino, ki naj bi se med seboj poznala. Incident je povzročil številne motnje v prometu.

"Danes ob 8.14 smo bili poklicani na pomoč našim kolegom iz reševalnih služb pri incidentu v bližini terminala 3 na letališču Heathrow. Gasilci ostajajo na kraju dogodka," je pojasnil predstavnik londonske gasilske brigade. Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo veliko število oboroženih policistov na parkirišču, poroča Skynews.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po prvih informacijah je skupina moških več ljudi poškropila s solzivcem in nato pobegnila s kraja dogodka. Reševalci so hitro prispeli in aretirali eno osebo. Trenutno je v priporu, preiskava pa se nadaljuje, iščejo še preostale udeležence. Poškodovane so odpeljali v bolnišnico. Policija je potrdila, da njihove poškodbe niso resne. 

Poveljnik Peter Stevens je pojasnil, da incidenta ne obravnavajo kot terorističnega napada in da gre verjetno za stopnjevanje prepira: "Menimo, da je v incident vpletena skupina ljudi, ki so se poznali, prepir pa se je stopnjeval in naposled eskaliral." 

Incident je povzročil precejšnje motnje v prometu. Letališče Heathrow je potnikom svetovalo, naj si za prihod na letališče vzamejo več časa in naj se za vsa vprašanja obrnejo na svoje letalske prevoznike. Moten je bil tudi železniški in podzemni promet.

heathrow london incident
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
07. 12. 2025 13.39
-1
Spet poredni Rusi.
ODGOVORI
0 1
Kod.
07. 12. 2025 13.19
+2
»V 20 letih bomo priča izbrisu evropske civilizacije.« Ameriški predsednik oriše svoje zunanjepolitične prioritete in Evropo opredeljuje kot celino, »ki je v gospodarskih težavah zaradi svojih zadušljivih predpisov . Z upadajočo rodnostjo in nenadzorovanim priseljevanjem – in, apodiktično zaključi – »bomo priča izbrisu evropske civilizacije v 20 letih.«
ODGOVORI
2 0
prince of persia
07. 12. 2025 13.15
+1
Reševalci so aretirali 🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
lokson
07. 12. 2025 12.59
+3
Kaj ko bi za spremembo enkrat zapisali dejstva.
ODGOVORI
3 0
Lark
07. 12. 2025 13.52
Če ne piše bel moški, potem veš o komu/čemu se gre...
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
07. 12. 2025 12.58
+5
lepo,samo tako naprej,kar ste sejali sedaj žanjete
ODGOVORI
5 0
Bolfenk2
07. 12. 2025 12.55
+7
London je primer evropske prestolnice, katero so ilegalni migranti povsem okupirali. V Londonu več ni nič evropskega, tam sedaj vladajo barbari in šerijatsko pravo.
ODGOVORI
7 0
bronco60
07. 12. 2025 12.53
+4
Pa ja, de. Adijo evropa in anglija.
ODGOVORI
4 0
Martinović
07. 12. 2025 12.41
+5
Pogledaš obraze udeleženih in ke vse jasno.
ODGOVORI
5 0
