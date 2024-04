Kaos na nemških avtocestah, krive snežne nevihte

10 centimetrov snega je mnogim voznikom, ki so svoje zimske pnevmatike že zamenjali za letne, povzročilo težave. V jutranjih urah so se vrstili so se zdrsi, številni avtomobili pa so v zametih kar obstali, poroča Euronews.

Največ težav je bilo na avtocesti A9, ki povezuje Bayereuth in Pegnitz. Na tem odseku so morali reševalci posredovati tudi zaradi več nesreč, a na srečo so bile nesreče večinoma manjše.

Zasneženi tudi deli Srbije

Močno sneženje sredi aprila pa je presenetilo tudi prebivalce Srbije. Močan dež je namreč v Peštru kmalu prešel v sneg, v kratkem času pa je ponekod po vaseh nastala tudi do 15-centimetrska bela odeja. Pristojne ekipe cestnega podjetja Novi Pazar pot so že na terenu. "Smo v pripravljenosti in spremljamo vremensko napoved ter ukrepamo v skladu s tem," so zagotovili.

Zaradi možnosti poledice vse voznike opozarjajo, naj bodo med vožnjo še izdatno previdni.