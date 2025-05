Kaos na nemških cestah: Google prikazoval zapore, ki jih na cestah ni bilo

Zadnji majski vikend je v Nemčiji zaradi praznika tradicionalno v znamenju gostega prometa. Letos pa je bila zmeda še večja, saj so bili Googlovi Zemljevidi na cestah v okolici Frankfurta, Hamburga, Berlina in Dortmunda posejani z rdečimi stop znaki, ki nakazujejo, da je odsek ceste zaprt. Podobne težave so zaznali tudi v delih Belgije in Nizozemske.

Prav na Googlovo navigacijo se za najnovejše podatke o stanju na cestah zanašajo številni vozniki, ki so ob pogledu na zapore, ki jih je prikazovala zgolj aplikacija in jih v resnici na cestah ni bilo, iskali obvoze in nadomestne poti, kjer je nastala gneča.

Številni so se z vprašanji obrnili tudi na Policijo, nekateri so preklopili na druge alternativne aplikacije ali poslušali prometne informacije po radiu. Te so se popolnoma razlikovale od podatkov na aplikaciji, saj je promet po avtocesti potekal nemoteno.

Zakaj so se v aplikaciji na nemških cestah pojavili znaki zapor, ni znano. Predstavniki Googla so nemškim medijem pojasnili, da trenutno preverjajo vse informacije in iščejo vzroke. Več uporabnikov jih je sicer kmalu obvestilo, da aplikacija navaja napačne podatke, ki so jih potem začeli postopoma odstranjevati iz zemljevida.

Google Zemljevidi podatke zbirajo iz različnih virov. Med drugim prek javnih virov in prispevkov uporabnikov.