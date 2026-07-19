Kaos na otoku Unije: nasedlo sedem plovil, domačini reševali posadke

Silovito neurje je prizadelo otok Unije. Na krajevno plažo je nasedlo kar sedem plovil s približno petdesetimi člani posadk. Posadke so doživeli pravi kaos, prav tako domačini, ki so se sredi noči zbudili, da bi jim priskočili na pomoč, poroča Morski.hr. Ena od domačink je opisala, da je bilo res strašno neurje, a da je bilo to napovedano in pričakovano.

Najhuje je bilo okoli tretje ure zjutraj, ko je orkanski veter odnašal vse pred seboj. Kot je opisal podpredsednik sveta krajevne skupnosti Unije Žarko Mrkobrada, je bilo poškodovanih sedem velikih jadrnic, na njih pa je bilo okoli 50 ljudi. Kot je opisal, so ljudje sami poskakali z ladij in se zatekli v bar, kjer so jim domačini kuhali čaj in kavo. Nihče ni bil poškodovan. Na vprašanje, ali se je kaj podobnega že zgodilo, odgovarja: "Nikoli še ni bilo tako hudo. Na odprtem morju so se sicer že dogajale nesreče in nekaj plovil je že nasedlo, vendar kaj takega vidim prvič v življenju."