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Kaos na otoku Unije: nasedlo sedem plovil, domačini reševali posadke

Zagreb, 19. 07. 2026 12.40 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
A.K.
Neurje na otoku Unije

Na otoku Unije je zaradi hudega neurja z orkanskim vetrom nasedlo sedem jadrnic. Na krovu je bilo približno 50 ljudi, ki so se uspeli rešiti na varno s pomočjo lokalnih prebivalcev. Nihče ni bil poškodovan.

Silovito neurje je prizadelo otok Unije. Na krajevno plažo je nasedlo kar sedem plovil s približno petdesetimi člani posadk. Posadke so doživeli pravi kaos, prav tako domačini, ki so se sredi noči zbudili, da bi jim priskočili na pomoč, poroča Morski.hr. Ena od domačink je opisala, da je bilo res strašno neurje, a da je bilo to napovedano in pričakovano. 

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Najhuje je bilo okoli tretje ure zjutraj, ko je orkanski veter odnašal vse pred seboj. Kot je opisal podpredsednik sveta krajevne skupnosti Unije Žarko Mrkobrada, je bilo poškodovanih sedem velikih jadrnic, na njih pa je bilo okoli 50 ljudi. Kot je opisal, so ljudje sami poskakali z ladij in se zatekli v bar, kjer so jim domačini kuhali čaj in kavo. Nihče ni bil poškodovan. Na vprašanje, ali se je kaj podobnega že zgodilo, odgovarja: "Nikoli še ni bilo tako hudo. Na odprtem morju so se sicer že dogajale nesreče in nekaj plovil je že nasedlo, vendar kaj takega vidim prvič v življenju."

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KOMENTARJI9

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športnik66
19. 07. 2026 13.57
Navtika je tabol. 😅 Prvo je dal milijon za jahto, potem ga pa valovi premetavajo cel dopust.
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+1
1 0
Franček
19. 07. 2026 13.53
Janša bo vse rešu. Še mal davke dvignu in bo.
Odgovori
+0
1 1
pokmon
19. 07. 2026 13.43
Če malo bolje pogledate so sidra na barkah, privezne boje pa poleg bark v morju. Torej vezali so barke na bojah koncesionarja, ki za potencialne škode nič ne odgovarja. Zaračunati pa znajo..
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+3
3 0
AleksanderS
19. 07. 2026 13.38
Ja kje pa je ROBERTINA ? A je v semci kje ???
Odgovori
+2
4 2
Vera in Bog
19. 07. 2026 13.24
Kje pa je Golob zasidral 😁😁
Odgovori
+1
5 4
Emtisunce
19. 07. 2026 13.19
Moraš se znati zasidrati. Sidranje ni samo "čmonk" sidro noter, pa 4x toliko ketne kot je globina. Veliko je lokacij z 20cm mivke, spodaj pa kamnita plošča. Ko malo bolj pihne gredo, ti charter turisti in drugi "mojstri", z vetrom do brega ali pa v Italijo. Tale zaliv na Unijah je tipičen primer navedenega.
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+4
4 0
Brus1234
19. 07. 2026 13.51
To se je že dogajalo in v primeru slabe napovedi tukaj privezovanje in sidranje ni varno. Itak pa so to čarter barke, ki imajo čarter posadko in kapitane s kupljenimi izpiti na Češkem, Slovaškem in Poljski.
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-1
0 1
Delavec_Slo
19. 07. 2026 13.14
Kaka sreča da so unije v sloveniji!
Odgovori
+2
5 3
Bolfenk2
19. 07. 2026 12.55
Napovedane so bile nevihte ki skoraj vedno pridejo iz zahoda. Prenočevati na sidru pred plažo Unije, ki je odprta proti zahodu moraš biti povsem nesposoben skiper. Tam imaš 3 varna sidrišča na vzhodni strani Unij.
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+13
13 0
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