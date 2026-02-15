Kaos na poročni povorki: iz vozil odjeknili streli, pridržali štiri Hrvate

Med kriminalistično preiskavo so hrvaške oblasti ugotovile, da sta bili v streljanju uporabljeni dve plinski pištoli, s katerimi so osumljeni večkrat ustrelili skozi okno dveh osebnih avtomobilov. Orožje je bilo v lasti 25-letnega in 28-letnega Hrvata, oba sta imela pištoli v zakoniti lasti.

Hrvaški policisti so po poročanju hrvaškega Dnevnika v soboto prejeli prijavo več krajanov Krapine, da nekdo iz vozila, ki je del poročne povorke, strelja. Na obvestila so se pristojni nemudoma odzvali ter kmalu ugotovili, da so za incident odgovorni 20-, 21-, 23- in 25-letni državljani Hrvaške.

Ob tem so oblasti ugotovile, da obstaja utemeljeni sum, da je 25-letnik storil tudi kaznivo dejanje ogrožanja življenja in premoženja s splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom, ko je v Krapini z osebnim avtomobilom nenadoma povečal hitrost, zaradi česar so pogonska kolesa zdrsnila in na ta način ogrozila 58-letnega hrvaškega državljana, ki je v tistem trenutku prečkal cesto.

20-letniku so policisti zasegli eno plinsko pištolo, 25-letniku pa so poleg pištole zasegli tudi avtomobil. Zaradi utemeljenega suma storitve prekrška po zakonu o prekrških zoper javni red in mir so prijeli 20-, 21- in 23-letnika. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pa so prijeli tudi 25-letnega Hrvata.

Zaradi storjenih kršitev po zakonu o prekrških zoper javni red in mir ter kršitev po zakonu o pridobivanju in posedovanju orožja s strani državljanov, torej motenja miru in varnosti državljanov s streljanjem in uporabo orožja na javnem mestu, kjer je lahko ogrožena varnost državljanov, bodo 20-, 21-, 23- in 25-letni hrvaški državljani v soboto z obtožnico privedeni pred sodišče. Predlagana globa znaša 3000 evrov za vsakega obtoženca.

Zaradi suma, da je 25-letnik storil tudi kaznivo dejanje ogrožanja življenja in premoženja s splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom, se medtem kriminalistična preiskava nadaljuje. Prav tako se nadaljuje tudi kriminalistična preiskava prekrškovne odgovornosti 25-letnega hrvaškega državljana in 28-letnega hrvaškega državljana, ki sta lastnika plinskih pištol.