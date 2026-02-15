Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kaos na poročni povorki: iz vozil odjeknili streli, pridržali štiri Hrvate

Krapina, 15. 02. 2026 15.02 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
M.P.
Poročni sprevod

V Krapini je med poročno povorko odjeknil kaos. Štirje Hrvati so namreč iz dveh vozil med sprevodom izstrelili več strelov, zaradi česar so krajani poklicali policijo, ki je četverico izsledila in jo pridržala.

Hrvaški policisti so po poročanju hrvaškega Dnevnika v soboto prejeli prijavo več krajanov Krapine, da nekdo iz vozila, ki je del poročne povorke, strelja. Na obvestila so se pristojni nemudoma odzvali ter kmalu ugotovili, da so za incident odgovorni 20-, 21-, 23- in 25-letni državljani Hrvaške.

Med kriminalistično preiskavo so hrvaške oblasti ugotovile, da sta bili v streljanju uporabljeni dve plinski pištoli, s katerimi so osumljeni večkrat ustrelili skozi okno dveh osebnih avtomobilov. Orožje je bilo v lasti 25-letnega in 28-letnega Hrvata, oba sta imela pištoli v zakoniti lasti.

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Ob tem so oblasti ugotovile, da obstaja utemeljeni sum, da je 25-letnik storil tudi kaznivo dejanje ogrožanja življenja in premoženja s splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom, ko je v Krapini z osebnim avtomobilom nenadoma povečal hitrost, zaradi česar so pogonska kolesa zdrsnila in na ta način ogrozila 58-letnega hrvaškega državljana, ki je v tistem trenutku prečkal cesto.

20-letniku so policisti zasegli eno plinsko pištolo, 25-letniku pa so poleg pištole zasegli tudi avtomobil. Zaradi utemeljenega suma storitve prekrška po zakonu o prekrških zoper javni red in mir so prijeli 20-, 21- in 23-letnika. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pa so prijeli tudi 25-letnega Hrvata.

Zaradi storjenih kršitev po zakonu o prekrških zoper javni red in mir ter kršitev po zakonu o pridobivanju in posedovanju orožja s strani državljanov, torej motenja miru in varnosti državljanov s streljanjem in uporabo orožja na javnem mestu, kjer je lahko ogrožena varnost državljanov, bodo 20-, 21-, 23- in 25-letni hrvaški državljani v soboto z obtožnico privedeni pred sodišče. Predlagana globa znaša 3000 evrov za vsakega obtoženca.

Zaradi suma, da je 25-letnik storil tudi kaznivo dejanje ogrožanja življenja in premoženja s splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom, se medtem kriminalistična preiskava nadaljuje. Prav tako se nadaljuje tudi kriminalistična preiskava prekrškovne odgovornosti 25-letnega hrvaškega državljana in 28-letnega hrvaškega državljana, ki sta lastnika plinskih pištol.

poroka povorka streljanje hrvaška

'Jakov Faaak': olimpijci z izgovorjavo svojih imen nasmejali splet

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sencina
15. 02. 2026 16.52
Zaradi par neudgovornih ni lepo žgat čez celo nacijo.
Odgovori
-1
0 1
Prelepa Soča
15. 02. 2026 16.29
Nič novega preko Kolpe, enako, žal, tudi ob Krki.
Odgovori
+2
2 0
konc
15. 02. 2026 15.53
Potem se pa na vse imetnike orožja in dovoljenj, zaradi takih neukih primitivcev gleda enako.
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
15. 02. 2026 15.43
Ha ha
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534