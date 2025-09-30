Svetli način
Tujina

Kaos na poroki: ženska udarila nevesto, gostje napadli tudi reševalce

Gornji Milanovac, 30. 09. 2025 15.53 | Posodobljeno pred 1 uro

M.P.
14

Na družbenih omrežjih se je pojavil videoposnetek kaosa, ki je zavladal na poroki v Gornjem Milanovcu. Zaradi pretepa na zabavi je morala posredovati celo policija, gostje pa so napadli celo reševalno službo, ki je prihitela na kraj.

Po poročanju srbskih medijev naj bi ena od udeleženk poroke v srbskem naselju Gornji Milanovac udarila nevesto, nakar je posredoval ženin. Med gosti se je za tem vnel pretep, ena od žensk pa je obležala na tleh. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaradi slednjega so morali po poročanju Net.hr, ki povzema srbske medije, na slavju posredovati policisti in reševalci, a naposled so jo skupili tudi oni.

"Ekipa reševalcev je na kraj dogodka prišla zelo hitro, a za tem je izbruhnil pravi kaos. Mož ženske, ki je ležala na tleh, je porinil zdravnika in medicinsko sestro. Vsi so kričali, bilo je grozno," je za Rina.org povedal eden od očividcev. Policija naj bi komaj uspela ločiti sprte osebe.

Neuradna poročila kažejo, da je bilo pridržanih več oseb, ena ženska pa je končala v bolnišnici.

srbija poroka pretep kaos
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
30. 09. 2025 17.48
😄😄😄
ODGOVORI
0 0
Peklenšček
30. 09. 2025 17.48
Tale kamera na telefonu bi pa rabla okulista !
ODGOVORI
0 0
2fast4
30. 09. 2025 17.47
+1
Zlami ji kičmo...
ODGOVORI
1 0
Morgoth
30. 09. 2025 17.44
+1
Iz posnetke je razvidno, da imajo ženske na glavah rute, moški pa dolge brade brez brkov. Kateri "pokemoni" so to?😂🤡
ODGOVORI
1 0
1butnskala
30. 09. 2025 17.42
M.P. kdo si?
ODGOVORI
0 0
1butnskala
30. 09. 2025 17.41
+1
Koga to briga
ODGOVORI
1 0
Antena
30. 09. 2025 17.32
+2
Balkan Balkan, katastifa od kulture
ODGOVORI
3 1
Buci in Bobo
30. 09. 2025 17.30
+0
Ajde?
ODGOVORI
1 1
nacionale
30. 09. 2025 17.20
+5
Je bil zoki prisoten...
ODGOVORI
5 0
anabanana
30. 09. 2025 17.17
+0
Vse se zgodi v Srbiji z razlogom, srbe na
ODGOVORI
2 2
Morgoth
30. 09. 2025 17.46
To niso Srbi, dobro glej kaj imajo ženske na glavah. Posnetek je z razlogom cenzuriran.
ODGOVORI
0 0
Grickoficko
30. 09. 2025 17.01
+3
Ja kje drgje pa
ODGOVORI
5 2
mmickica
30. 09. 2025 16.41
+3
Edino dobro kar prihaja, oziroma je prislo, od tam je bil Eurocrem. Za tiste bolj mlade, ki tega ne poznate, naj povem, da je bilo to nekaj takega kot danes Nutella, ampak se boljse.😋
ODGOVORI
4 1
wsharky
30. 09. 2025 16.37
+10
nič novega od tam spodaj - klasika
ODGOVORI
11 1
bronco60
30. 09. 2025 16.33
+12
Balkan v svojem sijaju, nč novga.
ODGOVORI
13 1
