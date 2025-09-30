Kaos na poroki: ženska udarila nevesto, gostje napadli tudi reševalce

Po poročanju srbskih medijev naj bi ena od udeleženk poroke v srbskem naselju Gornji Milanovac udarila nevesto, nakar je posredoval ženin. Med gosti se je za tem vnel pretep, ena od žensk pa je obležala na tleh.

Zaradi slednjega so morali po poročanju Net.hr, ki povzema srbske medije, na slavju posredovati policisti in reševalci, a naposled so jo skupili tudi oni.

"Ekipa reševalcev je na kraj dogodka prišla zelo hitro, a za tem je izbruhnil pravi kaos. Mož ženske, ki je ležala na tleh, je porinil zdravnika in medicinsko sestro. Vsi so kričali, bilo je grozno," je za Rina.org povedal eden od očividcev. Policija naj bi komaj uspela ločiti sprte osebe.

Neuradna poročila kažejo, da je bilo pridržanih več oseb, ena ženska pa je končala v bolnišnici.