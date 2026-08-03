Kaos na poti proti Jadranu: zaradi nesreče večkilometrski zastoji

Na avtocesti A1 med počivališčem Draganić in priključkom Karlovac se je na 34. kilometru v smeri proti Dubrovniku zgodila prometna nesreča, zaradi katere so, kot poroča Net.hr, nastali dolgi zastoji. Po podatkih Hrvaškega avtokluba (HAK) je kolona vozil okoli 7. ure zjutraj merila približno 25 kilometrov, približno uro pozneje pa se je skrajšala na okoli 10 kilometrov.
Zaradi zastojev na avtocesti se je promet zgostil tudi na državni cesti DC1 oziroma stari karlovški cesti, ki jo številni vozniki uporabljajo kot obvoz.
Veliki zastoji so nastali tudi na zagrebški obvoznici (A3), kjer je proti cestninski postaji Lučko iz smeri priključka Buzin nastala približno 12 kilometrov dolga kolona.
HAK opozarja, da je zaradi poletne turistične sezone promet povečan na vseh večjih cestnih povezavah proti jadranski obali. Voznikom svetujejo previdnost, prilagoditev hitrosti razmeram na cesti ter dodatno potrpežljivost zaradi daljših potovalnih časov.
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