Kaos na poti proti Jadranu: zaradi nesreče večkilometrski zastoji

Na avtocesti A1 med počivališčem Draganić in priključkom Karlovac se je na 34. kilometru v smeri proti Dubrovniku zgodila prometna nesreča, zaradi katere so, kot poroča Net.hr, nastali dolgi zastoji. Po podatkih Hrvaškega avtokluba (HAK) je kolona vozil okoli 7. ure zjutraj merila približno 25 kilometrov, približno uro pozneje pa se je skrajšala na okoli 10 kilometrov.

Zaradi zastojev na avtocesti se je promet zgostil tudi na državni cesti DC1 oziroma stari karlovški cesti, ki jo številni vozniki uporabljajo kot obvoz.