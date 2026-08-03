Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kaos na poti proti Jadranu: zaradi nesreče večkilometrski zastoji

Zagreb, 03. 08. 2026 09.48 pred 36 minutami 1 min branja 4

Avtor:
L.M.
Gneča na cesti

Prometna nesreča na hrvaški avtocesti A1 med počivališčem Draganić in priključkom Karlovac je v smeri proti Dubrovniku povzročila obsežne prometne zastoje. Kolona vozil je zjutraj dosegla kar 25 kilometrov, promet pa je močno oviran tudi na okoliških cestah.

Na avtocesti A1 med počivališčem Draganić in priključkom Karlovac se je na 34. kilometru v smeri proti Dubrovniku zgodila prometna nesreča, zaradi katere so, kot poroča Net.hr, nastali dolgi zastoji. Po podatkih Hrvaškega avtokluba (HAK) je kolona vozil okoli 7. ure zjutraj merila približno 25 kilometrov, približno uro pozneje pa se je skrajšala na okoli 10 kilometrov.

Zaradi zastojev na avtocesti se je promet zgostil tudi na državni cesti DC1 oziroma stari karlovški cesti, ki jo številni vozniki uporabljajo kot obvoz.

Zagrebška obvoznica
Zagrebška obvoznica
FOTO: Shutterstock

Veliki zastoji so nastali tudi na zagrebški obvoznici (A3), kjer je proti cestninski postaji Lučko iz smeri priključka Buzin nastala približno 12 kilometrov dolga kolona.

HAK opozarja, da je zaradi poletne turistične sezone promet povečan na vseh večjih cestnih povezavah proti jadranski obali. Voznikom svetujejo previdnost, prilagoditev hitrosti razmeram na cesti ter dodatno potrpežljivost zaradi daljših potovalnih časov.

Hrvaška avtocesta zastoji prometna nesreča Jadran

Maroko za dogajanje v Ceuti krivi dezinformacije

24ur.com Primorsko avtocesto dobršen del dneva ohromili zastoji
24ur.com Na slovenskih cestah nastajajo zastoji, vozniki pa zapuščajo svoja vozila
24ur.com Verižno trčenje v jutranji prometni konici ohromilo center Ljubljane
24ur.com Rdeč prometni vikend
24ur.com Burja, dela na cesti in nesreče ovirali promet
24ur.com Dolgi zastoji zaradi nesreče, pot od KP do LJ trajala več kot dve uri
24ur.com Vozniki ujeti v večkilometrskih zastojih, v neurju ustavljali pod nadvozi
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kruha in Iger
03. 08. 2026 10.13
e vinjete naj uvedejo in bo takoj manj zastojev
Odgovori
0 0
Colgate
03. 08. 2026 10.12
Eni letimo, drugi se pa radi gužvajo v kolonah
Odgovori
+1
1 0
?iro123
03. 08. 2026 10.01
Ne gane me, ne gane me, hahahahah.
Odgovori
+4
4 0
jedupančpil
03. 08. 2026 09.58
folk nesposoben
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Mama je zanjo tvegala vse, ona pa ji je povrnila na najlepši način
Takšen vzdevek mu je dala hčerkica
Takšen vzdevek mu je dala hčerkica
Vse več je otrok z diagnozo avtizma: kaj se dogaja?
Vse več je otrok z diagnozo avtizma: kaj se dogaja?
Njeno srce je bilo ranjeno, zdaj pa pričakuje otroka
Njeno srce je bilo ranjeno, zdaj pa pričakuje otroka
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka še nikoli ni bila videti tako dobro
Dnevni horoskop: Rake čaka bližina, device potrebujejo čas zase
Dnevni horoskop: Rake čaka bližina, device potrebujejo čas zase
Ljubljančanke prisegajo na modni kos, ki je absolutni hit letošnjega poletja
Ljubljančanke prisegajo na modni kos, ki je absolutni hit letošnjega poletja
Trend, ki je obnorel zvezdnice: krajše skoraj ne gre
Trend, ki je obnorel zvezdnice: krajše skoraj ne gre
vizita
Portal
Zakaj ponoči ne morete spati? Vročinski val morda spreminja naša telesa bolj, kot si mislimo
Sončne opekline niso edina nevarnost: to se lahko pokaže šele čez leta
Sončne opekline niso edina nevarnost: to se lahko pokaže šele čez leta
Močne menstruacije niso le neprijetnost: zdravstvena težava, ki jo prepogosto podcenjujemo
Močne menstruacije niso le neprijetnost: zdravstvena težava, ki jo prepogosto podcenjujemo
Opozorilni znak na nohtih: kdaj nakazujejo na bolezni srca ali jeter
Opozorilni znak na nohtih: kdaj nakazujejo na bolezni srca ali jeter
cekin
Portal
Svoboda ima meje: kaj na vrtu in terasi lahko prinese visoko kazen?
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
Babici se je družina smejala, nato pa so pod omarico našli pravo bogastvo
Babici se je družina smejala, nato pa so pod omarico našli pravo bogastvo
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
moskisvet
Portal
Konec ere bencina? Podatek o novih avtomobilih razkriva velik preobrat
Ta skrita funkcija na telefonu vam lahko reši življenje – večina ljudi je nima nastavljene
Ta skrita funkcija na telefonu vam lahko reši življenje – večina ljudi je nima nastavljene
Kako bo Sončev mrk viden iz Slovenije?
Kako bo Sončev mrk viden iz Slovenije?
Potapljaški raj v Turčiji: Raziskovanje ladijskih razbitin
Potapljaški raj v Turčiji: Raziskovanje ladijskih razbitin
dominvrt
Portal
Korenje ne sodi samo v pomlad: avgustovska setev prinese slajši jesenski pridelek
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
Živi sredi enega najlepših kotičkov Anglije, za dom pa plača le okoli 220 evrov na mesec
Živi sredi enega najlepših kotičkov Anglije, za dom pa plača le okoli 220 evrov na mesec
Ta živila poleti postanejo nevarna veliko hitreje, kot mislite
Ta živila poleti postanejo nevarna veliko hitreje, kot mislite
okusno
Portal
Priljubljena poletna jed, ki nasiti in lahko pomaga pri hujšanju
Poletna kosila, ki stanejo manj kot 3 evre na osebo
Poletna kosila, ki stanejo manj kot 3 evre na osebo
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti
Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti
voyo
Portal
Moj prijatelj pingvin
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881