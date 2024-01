Mraz in sneg povzročala kaos, obtičali vozniki skoraj 24 ur čakali rešitev

Pripadniki švedske vojske so priskočili na pomoč ujetim na avtocesti na jugu države, saj je promet zaradi neverjetno močnega sneženja in izredno nizkih temperatur obstal. Z vodo in nekaj hrane so oskrbovali okoli 1000 osebnih vozil in tovornjakov, ki so v izrednih vremenskih razmerah na cesti obtičali za skoraj 24 ur. Kaos na eni glavnih prometnic na jugu države se je začel v sredo dopoldan, ko se je močno sneženje nenadoma še okrepilo. Ceste, ki so jih očistili s plugi, so v slabih 30 minutah postale povsem neprevozne, nastale so dolge kolone tovornih vozil, kmalu pa so obtičala tudi številna osebna vozila.

Na pomoč so ujetim takoj priskočile reševalne ekipe, ki so poskušale ljudi v zasneženih vozilih evakuirati na varno, a so se morali številni vrniti v svoja vozila, saj so bile razmere prezahtevne. Šele pozno zvečer so reševalci uspeli s plugi doseči večino ujetih in jih spraviti na varno.

Ekstremno nizke temperature so zajele dele Švedske, Finske in Norveške, snežni meteži pa so ohromili promet na Danskem. V sredo so na vremenski postaji na severu Švedske izmerili rekordno nizke temperature v zadnjih 25 letih. Termometer je namreč pokazal kar -43,6 stopinje Celzija.