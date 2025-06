Kaos na ulicah Los Angelesa: Trump vzel stvari v svoje roke

Nemiri so izbruhnili v večinsko latinskoameriškem območju Paramount, kjer so protestniki nasprotovali operacijam imigracijske in carinske službe (ICE). Zvezni agenti so proti njim uporabili solzivec in palice, šerifi pa svetlobne granate za razgon množice. Lokalni prebivalci poročajo, da se migranti skrivajo v podjetjih in se bojijo oditi ven.

Kalifornijski guverner Gavin Newsom je Trumpovo odločitev označil za "namerno vnetljivo" in opozoril, da bi takšna dejanja lahko le "stopnjevala napetosti". Newsom je v petek poklical Trumpa; pogovor je trajal 40 minut, a podrobnosti niso znane.

Newsom je pred tem ostro kritiziral zvezne proteste kot "nepremišljene in krute" ter dejal, da "kaos Donalda Trumpa razdira družine in spodkopava ameriško gospodarstvo."

Tudi županja Los Angelesa Karen Bass je obtožila ICE, da "seje teror" v mestu. Vodstva FBI in ministrstva za domovinsko varnost sta njene komentarje označila za nevarne, saj naj bi ogrožali varnost zveznih agentov.

Iz lokalnega policijskega oddelka LAPD so v izjavi potrdili, da so sobotne demonstracije sicer ostale pretežno mirne in dodal, da so "pripravljeni ustrezno odgovoriti na morebitna dejanja civilnih nemirov."

Minister za obrambo Pete Hegseth je sporočil, da je njegova enota "takoj mobilizirala Nacionalno gardo" in opozoril, da so v visoki pripravljenosti tudi marinci v bazi Camp Pendleton, če bi se nasilje nadaljevalo.

Ameriški predsednik sicer ima pooblastila za napotitev nacionalne garde, zlasti v primeru "zatiranja upora", a v Kaliforniji poteza odpira pravna in politična vprašanja o meji med zvezno in državno oblastjo.

Na platformi Truth Social je Trump za konec posvaril: "Če Newsom in Bass ne bosta mogla opravljati svojega dela, bo zvezna vlada posredovala in rešila problem – izgrede in ropanja – tako kot bi ga bilo treba rešit," je zapisal.