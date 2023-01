Kaos v kongresu: pri izbiri predsednika predstavniškega doma skoraj zapele pesti

Kevin McCarthy je v 15. krogu volitev dobil 216 glasov, demokrat Hakeem Jeffries jih je kot vedno dobil 212, šest republikancev pa je glasovalo "prisoten". Volilo je 434 poslancev, veljavnih glasovnic je bilo 428 in McCarthy je za zmago potreboval 216 glasov, ravno toliko kot jih je dobil.

"Kevin McCarthy je dobil večino glasov in je izvoljen za predsednika predstavniškega doma kongresa," je dejala referentka predstavniškega doma Cherly Johnson, ki je v pomanjkanju predsednika predstavniškega doma od torka vodila proceduro. Republikanci so nato vstali, ploskali in skandirali: "USA, USA, USA".

McCarthy je potem zaprisegel vse člane predstavniškega doma za mandat, ki traja dve leti, nakar je bilo na vrsti potrjevanje pravilnika oziroma poslovnika za naslednji dve leti.